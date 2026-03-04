Van Amersfoort Racing
Van Amersfoort Racing
- Team naam Van Amersfoort Racing
- Basis Huizen, Nederland
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1975
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 2.010 reacties op Van Amersfoort Racing
- 14 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Van Amersfoort Racing
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FIA Formula 2 Championship David Beckmann (GER)...
3 sep 2022Album
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FIA Formula 3 Championship Franco Colapinto (AR...
3 sep 2022Album
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FIA Formula 3 Championship Rafael Villagomez (M...
3 sep 2022Album
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FIA Formula 3 Championship Reece Ushjima (GBR) ...
2 sep 2022Album
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FIA Formula 3 Championship Franco Colapinto (AR...
2 sep 2022Album
In beeld:
FIA Formula 3 Championship Rafael Villagomez (M...
2 sep 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Amaury Cordeel (BEL)...
28 aug 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Amaury Cordeel (BEL)...
26 aug 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Jake Hughes (GBR) Va...
10 jun 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Amaury Cordeel (BEL)...
10 jun 2022Album
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FIA Formula 2 Championship David Beckmann (GER) Van Amersfoort Racing and Roy Nissany (ISR) Dams. 03.09.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 12, Sprint Race, Zandvoort, Netherlands, Saturday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Saturday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands F2 Formula 2 Formula Two Saturday 03 3 09 9 2022 September Holland Action Track
3 sep 2022Album
In beeld:
FIA Formula 3 Championship Franco Colapinto (ARG) Van Amersfoort Racing. 03.09.2022. FIA Formula 3 Championship, Rd 8, Sprint Race, Zandvoort, Netherlands, Saturday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 3 Championship - Saturday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands Saturday September 03 3 09 9 2022 F3 Formula Three Formula 3 Holland Action Track
3 sep 2022Album
In beeld:
FIA Formula 3 Championship Rafael Villagomez (MEX) Van Amersfoort Racing and Brad Benavides (ESP) Carlin. 03.09.2022. FIA Formula 3 Championship, Rd 8, Sprint Race, Zandvoort, Netherlands, Saturday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 3 Championship - Saturday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands Saturday September 03 3 09 9 2022 F3 Formula Three Formula 3 Holland Action Track
3 sep 2022Album
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FIA Formula 2 Championship David Beckmann (GER) Van Amersfoort Racing. 02.09.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 12, Zandvoort, Netherlands, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Friday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Friday Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands F2 Formula 2 Formula Two 02 2 09 9 2022 September Holland Action Track
2 sep 2022Album
In beeld:
FIA Formula 2 Championship David Beckmann (GER) Van Amersfoort Racing. 02.09.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 12, Zandvoort, Netherlands, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Friday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Friday Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands F2 Formula 2 Formula Two 02 2 09 9 2022 September Holland Action Track
2 sep 2022Album
In beeld:
FIA Formula 2 Championship Amaury Cordeel (BEL) Van Amersfoort Racing. 02.09.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 12, Zandvoort, Netherlands, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Friday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Friday Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands F2 Formula 2 Formula Two 02 2 09 9 2022 September Holland Action Track
2 sep 2022Album
In beeld:
FIA Formula 2 Championship Amaury Cordeel (BEL) Van Amersfoort Racing. 02.09.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 12, Zandvoort, Netherlands, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Friday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Friday Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands F2 Formula 2 Formula Two 02 2 09 9 2022 September Holland Action Track
2 sep 2022Album
In beeld:
FIA Formula 2 Championship David Beckmann (GER) Van Amersfoort Racing. 02.09.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 12, Zandvoort, Netherlands, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Friday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Friday Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands F2 Formula 2 Formula Two 02 2 09 9 2022 September Holland Action Track
2 sep 2022Album
In beeld:
FIA Formula 2 Championship David Beckmann (GER) Van Amersfoort Racing. 02.09.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 12, Zandvoort, Netherlands, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Friday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Friday Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands F2 Formula 2 Formula Two 02 2 09 9 2022 September Holland Action Track
2 sep 2022Album
In beeld:
FIA Formula 3 Championship Reece Ushjima (GBR) Van Amersfoort Racing. 02.09.2022. FIA Formula 3 Championship, Rd 8, Zandvoort, Netherlands, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 3 Championship - Friday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Friday September Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands 02 2 09 9 2022 F3 Formula Three Formula 3 Holland Action Track
2 sep 2022Album
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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Nederlands raceteam stelt voormalig F1-teambaas aan
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Van Amersfoort Racing heeft een eerste naam voor het debuutseizoen in de Formule 2 prijsgegeven. De Nederlandse renstal heeft met Jake Hughes een bekende naam vastgelegd. Hughes...18 jan 2022 13:40
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F2: Van Amersfoort Racing vanaf aankomend seizoen actief in Formule 2
In de Formule 2 zal aankomend seizoen een tweede Nederlandse team op de grid staan. Naast MP Motorsport zal namelijk ook Van Amersfoort Racing deelnemen aan de hoogste opstapkla...13 dec 2021 14:13
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Bernie Ecclestone tergt Frits van Amersfoort: "Zijn tijd is geweest"
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Realiteit coronacrisis komt hard aan voor Van Amersfoort Racing
Van Amersfoort Racing, het Formule 3-team waar Max Verstappen zijn eerste sprong naar de Formule 1 maakte, verkeert financieel in zwaar weer. De Nederlandse renstal leidt veel c...05 apr 2020 13:11
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F3: Monger maakt met Carlin overstap naar Euroformula Open
Billy Monger heeft een nieuwe uitdaging in de autosport gevonden. De jonge Brit, wiens benen in 2017 geamputeerd werden, zal met Carlin Racing deelnemen aan het Euroformula Open...23 apr 2019 13:21
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De nieuw geformeerde Formula European Masters gaat toch niet door. Autosport meldt dat de klasse, de opvolger van het Europees Formule 3 in het voorprogramma van de DTM, wegens ...22 maa 2019 15:04
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Sauber en Charouz presenteren coureurs voor F2-, F3- en F4-avontuur
Sauber heeft bekend gemaakt welke coureurs komend seizoen voor het team actief zullen zijn in de juniorenklassen. Vanaf het nieuwe seizoen werkt het Zwitserse team in de opstapk...19 feb 2019 14:02
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F3: Van Amersfoort: "Financiële positie mogelijk aanleiding voor ontbreken in Formule 3"
Van Amersfoort Racing neemt in 2019 deel aan de nieuwe Formula European Masters nadat het team niet gekozen werd voor een verblijf in de Formule 3. De enige reden die teambaas F...09 feb 2019 16:15
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F3 Euroseries: Formula European Masters geeft het goede voorbeeld: Testverbod wordt opgeschort
Een goed initiatief van de nieuwe Formula European Masters-series (FEM). Het kampioenschap heeft besloten het testverbod op te schorten. De gedachte hier achter is dat men meer ...30 jan 2019 13:15
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Dappere Sophia Flörsch wil binnen zes weken weer in de auto zitten
Tijdens een interview heeft Sophia Flörsch verteld dat ze binnen vier tot zes weken weer in de auto wil zitten. De 18-jarige Duitse-coureur maakte een enorme klapper op het...30 jan 2019 11:30
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Van Amersfoort: "Mick Schumacher minder talentvol dan Max Verstappen en vader Michael"
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F3 Euroseries: Sophia Floersch rijdt in 2019 opnieuw voor Van Amersfoort Racing
Goed nieuws voor Sophia Floersch. Ze zal ook volgend jaar voor Van Amersfoort Racing aan de start staan in de nieuw geformeerde Formula European Masters-series. Floersch k...13 dec 2018 15:12
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Sophia Flörsch heeft een serieuze verwonding opgelopen bij haar crash tijdens de Formule 3-race in Macau. De coureur van Van Amersfoort Racing heeft een breuk in haar rug o...18 nov 2018 11:49
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F3: Horrorcrash Flörsch legt Grand Prix van Macau stil
De Formule 3-wedstrijd in Macau is zondag stilgelegd na een zeer zware crash van Sophia Flörsch. De Duitse vloog met haar bolide door de omheining van het stratencircuit. M...18 nov 2018 09:39
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De Chinese Ferrari-juniorcoureur Guan Yu Zhou heeft de snelste tijd gereden tijdens de eerste kwalificatie voor de eerste Formule 3-race op Hockenheim van morgen. De Chinees wa...12 okt 2018 15:45
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De autosportkalender voor dit weekend
We kijken vooruit naar de belangrijkste races voor het aankomende weekend. De Formule 1 zal volgende week pas Austin, Texas aandoen, maar er zijn genoeg andere klassen die dit w...11 okt 2018 14:01
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Toyota heeft ingestemd met een wijziging in de regelgeving omtrent het WEC LMP1-kampioenschap. Dit meldt het WEC op haar website als "6 Hours of Fuji EoT and BoP announced&...10 okt 2018 15:52
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Special: 25 Jaar Verstappen in de Formule 1 deel 1: De weg naar Estoril
28 September is niet alleen voor de familie Verstappen een zeer speciale dag, eigenlijk voor alle Nederlandse autosport fans. Wat begon als iets moois eindigde uiteindelijk in i...28 sep 2018 08:19
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Van Amersfoort: "Prestatie Leclerc misschien nog beter dan die van Max"
De carrières van Max Verstappen en Charles Leclerc vertonen grote gelijkenissen en dat is ook opgevallen bij Frits van Amersfoort. Hij had beide heren onder zijn hoede to...08 sep 2018 14:41
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David Beckmann van Trident heeft op Spa-Francorchamps zijn eerste overwinning geboekt in de GP3. De Duitse coureur bleef in de 17 ronden durende race de Amerikaan Ryan Tveter en...25 aug 2018 12:07
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Red Bull Junior Dan Ticktum heeft de pole position voor de tweede en derde race van het Europees kampioenschap Formule 3 op Zandvoort veroverd. De winnaar van de race in Macau i...14 jul 2018 09:10
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Frederik Vesti rijdt ook komend seizoen namens Van Amersfoort Racing in het Duits Formule 4-kampioenschap. De 16-jarige Deen maakte vorig jaar veel indruk door in slechts zijn v...06 apr 2018 10:58
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Van Amersfoort Racing heeft de jonge Liam Lawson vastgelegd voor het komende seizoen in het Duits Formule 4-kampioenschap. Lawson is een net 16-jarige Nieuw-Zeelander die vorig ...16 maa 2018 11:33
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F3: Van Amersfoort Racing plukt Artem Petrov uit F4
Van Amersfoort Racing heeft een tweede coureur voor het komende seizoen in het Europees kampioenschap Formule 3 gepresenteerd. De Nederlandse renstal heeft Artem Petrov gecontra...20 feb 2018 15:57
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F4: Kartkampioen Joey Alders racet dit jaar in Formule 4
Joey Alders debuteert komend seizoen in de autosport. De 18-jarige Nederlander is afkomstig uit de karting en heeft bij Van Amersfoort Racing een stoeltje voor het Duits Formule...13 feb 2018 16:48
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F3: Van Amersfoort Racing contracteert Keyvan Andres
Van Amersfoort Racing heeft een eerste coureur voor het komende seizoen in het Europees kampioenschap Formule 3 bekendgemaakt. De 17-jarige Keyvan Andres racet in 2018 voor de N...08 feb 2018 15:39
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F3: Jaaroverzicht Formule 3: Debutant Norris overtuigende kampioen
Het vijfde op zichzelf staande seizoen van het Europees kampioenschap Formule 3 heeft in Lando Norris voor het eerst een winnaar gekregen die niet voor Prema reed. In het kampio...27 dec 2017 16:00
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F3: Ilott wint kwalificatierace Macau
Callum Ilott heeft de kwalificatierace van de Macau Grand Prix gewonnen. De Brit kende een fantastische start vanaf de derde plaats en verschalkte polesitter Joel Eriksson met e...18 nov 2017 09:02
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F3: Lando Norris blikvanger op startlijst voor Macau
De startlijst voor de Macau Grand Prix, een van de meest prestigieuze Formule 3-evenementen van het jaar, is gepubliceerd. Europees Formule 3-kampioen Lando Norris geldt uiteraa...24 okt 2017 13:52
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'Debuteren bij Sauber een gevaar voor Charles Leclerc'
Charles Leclerc geldt als een van de grootste beloftes op de internationale circuits, maar als de jonge Monegask niet oppast komt hij volgend jaar in een moeilijke situatie tere...12 okt 2017 10:58
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F3: Van Amersfoort Racing schuift Felipe Drugovich door
Felipe Drugovich maakt komend weekend op de Hockenheimring zijn debuut in het Europees kampioenschap Formule 3. De 17-jarige Braziliaan doet dat bij Van Amersfoort Racing, het t...11 okt 2017 09:06
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F3: Van Amersfoort Racing reserveert plek voor Defourny
Van Amersfoort Racing brengt komend weekend bij de ronde van het Europees kampioenschap Formule 3 op de Nürburgring weer eens vier auto's aan de start. Harrison Newey, ...06 sep 2017 15:15
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F3: Günther loopt weg bij overige titelkandidaten
Maximilian Günther heeft in het Europees kampioenschap Formule 3 een gaatje geslagen naar zijn concurrenten. De Duitser finishte op de Norisring een keer als eerste, een ke...05 jul 2017 11:04
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F3: Vier titelkandidaten ontlopen elkaar weinig
In het Europees kampioenschap Formule 3 hebben vier titelkandidaten zich losgeweekt van de rest. Joel Eriksson, Maximilian Günther, Callum Ilott en Lando Norris zullen met ...20 jun 2017 15:15
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F3: Van Amersfoort Racing en Beckmann uit elkaar
Van Amersfoort Racing heeft na drie weekenden in het huidige seizoen om het Europees kampioenschap Formule 3 afscheid genomen van coureur David Beckmann. De 17-jarige Duitser ha...07 jun 2017 10:15
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F3: Lando Norris wint eerste race van het seizoen
Lando Norris heeft de eerste race van het seizoen 2017 in het Europees kampioenschap Formule 3 op zijn naam geschreven. De jonge Brit startte op Silverstone vanaf pole position ...14 apr 2017 18:04
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F3: Norris op pole voor eerste race op Silverstone
Lando Norris heeft zich op Silverstone verzekerd van pole position voor de eerste race van het nieuwe seizoen in het Europees kampioenschap Formule 3. Het grote Britse talent no...14 apr 2017 10:35
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Aftrap voor de Formule 2 en Formule 3 dit weekend
De Formule 1 heeft al twee raceweekenden achter de rug en nu maken ook twee belangrijke opstapklasses zich op voor het begin van het seizoen 2017. De Formule 2 staat komend week...13 apr 2017 16:26
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F3: Ilott ook op dag 2 op Red Bull Ring de snelste
Callum Ilott zal een goed gevoel overgehouden hebben aan de voorbereiding op het komende seizoen in het Europees kampioenschap Formule 3. De Brit maakte deze winter de overstap ...30 maa 2017 09:31
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F3: Callum Ilott onderstreept favorietenstatus bij test
Callum Ilott heeft op de eerste dag van de Formule 3-test op de Red Bull Ring de beste tijd laten noteren. De Brit reed een 1:23.304 en bevestigde daarmee zijn status als een va...29 maa 2017 08:15
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F3: De startlijst voor het Europees kampioenschap
De internationale autosportbond FIA heeft de startlijst voor het Europees kampioenschap Formule 3 gepubliceerd. Het veld voor 2017 bestaat vooralsnog uit achttien coureurs, terw...21 maa 2017 09:41
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F3: Harrison Newey blijft bij Van Amersfoort Racing
Harrison Newey, de zoon van Red Bull-ontwerper Adrian Newey, komt ook in 2017 in het Europees kampioenschap Formule 3 uit voor Van Amersfoort Racing. De 18-jarige Brit racet vor...28 feb 2017 19:32
04 maa 2026 18:06
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18:06F1
22 dec 2024 13:42
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13:42F2
12 okt 2024 09:38
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09:38F1
20 jan 2024 13:42
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13:42F1
18 dec 2023 15:24
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15:24F3
02 jul 2023 10:56
-
10:56F2
28 apr 2023 14:44
-
14:44F2
02 apr 2023 14:00
-
14:00F3
-
13:00F2
19 feb 2023 13:15
-
13:15F2
10 jan 2023 09:06
-
09:06F3
21 dec 2022 08:57
-
08:57F2
16 dec 2022 16:13
-
16:13F2
11 sep 2022 10:14
-
10:14F3
04 sep 2022 10:27
-
10:27F3
19 jul 2022 11:35
-
11:35F2
13 jun 2022 15:19
-
15:19F2
23 apr 2022 16:03
-
16:03F3
12 apr 2022 14:56
-
14:56F1
27 maa 2022 10:25
-
10:25F2
26 maa 2022 14:29
-
14:29F2
20 maa 2022 10:50
-
10:50F3
18 maa 2022 22:15
-
22:15F1
18 jan 2022 13:40
-
13:40F2
13 dec 2021 14:13
-
14:13F2
28 apr 2020 13:53
-
13:53F1
05 apr 2020 13:11
-
13:11F1
23 apr 2019 13:21
-
13:21F3
22 maa 2019 15:04
-
15:04F1
07 maa 2019 16:49
-
16:49F3 Euroseries
19 feb 2019 14:02
-
14:02F1
09 feb 2019 16:15
-
16:15F3
30 jan 2019 13:15
-
13:15F3 Euroseries
-
11:30F1
26 jan 2019 12:53
-
12:53F1
21 dec 2018 10:37
-
10:37F1
15 dec 2018 11:47
-
11:47F3 Euroseries
13 dec 2018 15:12
-
15:12F3 Euroseries
18 nov 2018 11:49
-
11:49F3
-
09:39F3
12 okt 2018 15:45
-
15:45F3
11 okt 2018 14:01
-
14:01F1
10 okt 2018 15:52
-
15:52WEC
28 sep 2018 08:19
-
08:19F1
08 sep 2018 14:41
-
14:41F1
25 aug 2018 12:07
-
12:07GP3
14 jul 2018 09:10
-
09:10F3
06 apr 2018 10:58
-
10:58F4
16 maa 2018 11:33
-
11:33F4
13 maa 2018 16:26
-
16:26F4
21 feb 2018 09:28
-
09:28GP3
20 feb 2018 15:57
-
15:57F3
13 feb 2018 16:48
-
16:48F4
08 feb 2018 15:39
-
15:39F3
27 dec 2017 16:00
-
16:00F3
18 nov 2017 09:02
-
09:02F3
24 okt 2017 13:52
-
13:52F3
12 okt 2017 10:58
-
10:58F1
11 okt 2017 09:06
-
09:06F3
06 sep 2017 15:15
-
15:15F3
05 jul 2017 11:04
-
11:04F3
20 jun 2017 15:15
-
15:15F3
07 jun 2017 10:15
-
10:15F3
14 apr 2017 18:04
-
18:04F3
-
10:35F3
13 apr 2017 16:26
-
16:26F1
30 maa 2017 09:31
-
09:31F3
29 maa 2017 08:15
-
08:15F3
21 maa 2017 09:41
-
09:41F3
28 feb 2017 19:32
-
19:32F3
Historie Van Amersfoort Racing
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Coureur#
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Van Amersfoort Racing
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2014
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