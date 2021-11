W-Series-kampioen Chadwick droomt van Formule 1: "Dichterbij dan ooit"

De Formule 1 doet de afgelopen jaren hard zijn best om de sport inclusiever te maken. Om ook vrouwelijk talent een kans te geven bedacht de FIA de W-Series. Deze klasse is sinds dit seizoen te zien in het voorprogramma van de Formule 1 en er zijn zelfs superlicentie punten te verdienen.

De kampioene van dit W-Series seizoen is Jamie Chadwick. De Britse won ook al de eerste editie van het kampioenschap. Chadwick hoopt ooit in de Formule 1 terecht te kunnen komen. Een debuut is nu dichterbij dan ooit, ze heeft immers genoeg superlicentiepunten om een training te mogen rijden.

Ze spreekt zich uit bij Sky Sports: "Het voelt absoluut dichterbij dan ooit en dat is geweldig. Tegelijkertijd voelt het ook alsof ik nog een hoop moet bereiken. Het voelt dichterbij maar er is nog een lange weg te gaan. We moeten ons gewoon blijven focussen op het presteren en ik moet zo goed mogelijk maar werk blijven doen."