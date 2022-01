Albon neemt Red Bull-ervaring mee naar Williams: "Ben een meer complete coureur"

Alexander Albon maakt aankomend seizoen zijn Formule 1-comeback na een jaartje aan de zijlijn. De Britse Thai moest in 2021 een DTM-seizoen combineren met een reserverol bij Red Bull Racing. In 2022 keert hij weer terug op de grid bij het team van Williams waar hij George Russell opvolgt.

In zijn rol als Red Bull-reserve heeft Albon zich keihard ingezet voor het team. De Thaise coureur bracht vele uren door in de simulator en heeft veel bijgeleerd. Hij maakte ook racemeters in de DTM maar toch bleef de koningsklasse van de autosport kriebelen bij Albon.

Wijze lessen

Albon zelf bekijkt zijn jaartje aan de zijlijn op een positieve wijze. De voormalig Red Bull-coureur heeft veel geleerd van zijn reserverol. In gesprek met Motorsport-Total deelt hij zijn wijze lessen: "Ik had de kans om rond te kijken en te zien hoe de Formule 1 werkt als je geen coureur bent. Als je een coureur bent focus je, je compleet op het racen en dat is het dan wel zo'n beetje."

Complete coureur

Zijn lessen van naast de baan hebben Albon gevormd. Hij kan ze dan ook zeker gebruiken bij zijn aankomende Williams-avontuur. Hij deelt zijn ervaringen: "Ik heb dan wel niet zoveel in de auto gereden, de jongens bij Red Bull weten wel veel van de auto. Ze weten hoe ze een snelle auto moeten maken. Ik kan dat meebrengen naar Williams. Aankomend seizoen ben ik een meer complete coureur."