VT3 Uitslag Abu Dhabi: Verstappen jaagt op Hamilton

Lewis Hamilton heeft de snelste tijd genoteerd in de laatste vrije training van het seizoen. Hij hield Max Verstappen achter zich. Achter dit duo werd de derde tijd gereden door Mercedes -coureur Valtteri Bottas. Achter de top drie werd de vierde tijd op het Yas Marina Circuit gereden door Sergio Perez .

In tegenstelling tot de vorige trainingen was het dit keer vrij rustig in de beginfase van de derde vrije training in Abu Dhabi. Mick Schumacher ging in zijn Haas als eerste naar buiten. De eerste topper die zijn bolide naar buiten stuurde was Max Verstappen. Hij kan op zijn gemakje zijn schema afwerken want het bleef nog kalm op de baan.

Mercedes

Na twaalf minuten zette Hamilton de eerste snelle tijd van de dag. Op de zachte band zette hij een tijd neer waar de concurrentie het mee moest proberen. Ook zijn teamgenoot Bottas ging snel en Mercedes liet eventjes zien dat ze er klaar voor zijn.

Mazepin

Nikita Mazepin was er nog niet helemaal klaar voor, de Russische Haas-coureur verremde zich weer en moest goed opletten dat hij niet te bruusk de baan opstuurde. Zijn team heeft immers geen reservechassis meer en daardoor zet schade rijden een streep door hun weekend. Even later kwam Mazepin nog goed weg, hij raakte bijna Hamilton die net uit de pitlane kwam.

Achtervleugel

In de tussentijd stond Max Verstappen wat langer in de pitbox. Zijn monteurs waren hard bezig om zijn achtervleugel te vervangen. De vleugel speelt de Nederlandse titelfavoriet al lange tijd parten en ook verloor hij dus tijd door het onderdeel. Toch noteerde Verstappen een vlotte tijd op maar 0,2 seconden van Hamilton.

Ongemakken

De Brit kende zelf ook wat ongemakken. Nadat hij bijna de snelle Mazepin raakte ,hij moet opletten want een reprimande levert Hamilton een gridstraf op, meldde hij zich op de boordradio omdat hij last had van flatspots. Desondanks mag hij tevreden zijn, hij reed de snelste tijd en kan zich rustig gaan voorbereiden op de belangrijke kwalificatie.