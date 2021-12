Uitslag VT2 Abu Dhabi: Hamilton deelt tik uit aan Verstappen

De snelste tijd in de tweede vrije training is gereden door Lewis Hamilton. Hij was net wat sneller dan de verassende Esteban Ocon. Achter deze twee snelle mannen werd de derde tijd gereden door Valtteri Bottas. Op het Yas Marina Circuit werd de top vier compleet gemaakt door Max Verstappen.

De heren coureurs hadden er zin in Abu Dhabi. Al zeer vroeg stuurden veel coureurs de baan op in het schemerduister in het Emiraat. Ook de toppers kwamen naar buiten en de meeste coureurs reden hun rondjes op de mediumbanden.

Opvallend genoeg waren de Alpines zeer vlot. Esteban Ocon vond zichzelf al snel terug in de kop van de tijdenlijsten en bleef daar ook staan. Valtteri Bottas kende op zijn beurt weer een mindere training en toucheerde de muur. Ook Nicholas Latifi spinde en beschadigde zijn achtervleugel.

Alonso

Lewis Hamilton kende dan weer een prima training en was overduidelijk de snelste op de baan. Ook Fernando Alonso was vlot maar zijn tijd werd verwijderd omdat hij de track limits overschreed. Bottas maakte weer een foutje en zag zichzelf verder achterop raken.

Räikkönen

In de slotfase ging het echter helemaal mis bij de andere Fin Kimi Räikkonen. De afzwaaiende Alfa Romeo-coureur maakte een klein foutje met grote gevolgen. Hij vloog de muur in en sloot zo zijn laatste vrijdagtraining uit zijn lange loopbaan in mineur af.