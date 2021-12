Uitslag VT3 Saoedi-Arabië: Verstappen twee tienden sneller dan raketmotor Hamilton

Max Verstappen heeft de snelste tijd neergezet in de laatste vrije training in Jeddah. Hij hield Lewis Hamilton achter zich. Op het krappe circuit werd Red Bull-coureur Sergio Perez derde in de derde vrije training in Saoedi-Arabië. Achter de top drie noteerde Yuki Tsunoda de vierde tijd in de laatste sessie voor de kwalificatie.

Waar het in de vorige trainingen vroeg druk was, was dat in de derde training wel een ander verhaal. De twee Haas-coureurs en Kimi Räikkönen gingen als eerst de baan op en hadden het circuit voor zichzelf. Na tien minuten thee drinken kwamen de toppers ook naar buiten. Koffie-fanaat Valtteri Bottas was de eerste en werd snel gevolgd door teammaat Hamilton.

Problemen

Na een kwartier kwam WK-leider Verstappen ook naar buiten en begon de pret. Hamilton zette vroeg een vlotte tijd om daarna zijn willen te blokkeren in de eerste bocht. Hij moest even keren in de uitloopzone maar kon zonder verdere problemen zijn weg vervolgen. Hij was zeker niet de enige die moeite had in de eerste bocht.

Voor Lance Stroll waren er ook ongemakkelijkheden. De Canadese Aston Martin-coureur kwam de pitlane binnenrijden met het welgemeende advies om zijn motor even uit te zetten. Hij had een lekke band en verloor zeer kostbare tijd.

Hamilton in de weg

In de slotfase van de training speelde Hamilton een ongewilde hoofdrol. De Brit was bezig met een outlap toen hij aankwam in de eerste bocht. Hij had echter niet door dat Pierre Gasly achter hem flink door reed. De Franse coureur kon Hamilton net op tijd ontwijken. De ongelukkige Brit kwam daarna nog een keer goed weg.

Hamilton bleef braaf een outlap rijden toen de snelle Nikita Mazepin achter hem verscheen. De Russische Haas-coureur had Hamilton helemaal niet verwacht en kon ternauwernood een ernstig ongeval voorkomen. Haas vroeg race director Michael Masi eventjes of hij hier naar wilde kijken. De Australiër gaf aan dat geen van de coureurs een vlag te zien had gekregen en dat hij eventjes een hartig woordje gaat praten met de betrokkenen.

Vlotte Verstappen

Het maakte Max Verstappen allemaal geen zier uit. Hij reed een prima vrije training en reed enkele snelle rondjes. Zijn snelste ronde was goed voor de eerste plaats in de derde training. Hierdoor versloeg hij zijn concurrent Lewis Hamilton. Pikant genoeg reed de Britse Mercedes-coureur zijn rondjes met zijn zogenaamde raket-motor. Genoeg ingrediënten dus voor een spannende kwalificatie.