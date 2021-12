Uitslag VT1 Saoedi-Arabië: Hamilton en Verstappen duelleren aan de top

Lewis Hamilton heeft de eerste training in Saoedi-Arabië ooit als snelste afgesloten. Hij was op het Jeddah Corniche Circuit net wat sneller dan Max Verstappen. In een nerveuze training moest Valtteri Bottas genoegen nemen met de derde plaats aan de Saoedische kust. Pierre Gasly viel net buiten de top drie.

Voor het eerst in hun carrières betraden Max Verstappen en co de baan in Jeddah. Als eerst stuurden de beide Ferrari-coureurs hun wagens de baan en al snel bleek dat het geen simpel circuit was. Veel coureurs gingen behoedzaam te werk en het was dan ook snel zeer druk.

Tsunoda

Toch wisten de coureurs hun auto's uit de muur te houden. Yuki Tsunoda kende de meeste moeite en reed in de pitlane bijna tegen één van de Red Bulls aan. Gelukkig voor de Japanner ging het net goed. Op de stoffige baan was het inmiddels als aardig gevuld met bolides. Verstappen was vroeg vlot en reed als eerste een snelle ronde.

Hamilton

Lewis Hamilton deed rustig aan en kwam na een kleine tien minuten als laatste naar buiten. Terwijl de Brit rustig kennismaakte met de baan was Verstappen vol aan het stampen. Hij ging echter iets te enthousiast over een kerbstone en moest ter controle de pitbox opzoeken.

Terwijl de zon langzamerhand achter de horizon verdween kwamen een aantal coureurs zeer goed weg. Kimi Räikkönen en Sergio Perez raakten de muur op een haar na en Nikita Mazepin hinderde Valtteri Bottas. Ondertussen vond Hamilton snelheid en was hij sneller dan de rest.

Avonturen

In de absolute slotfase wist Verstappen er nog een snel rondje uit te persen. Echter was het net niet snel genoeg om Hamilton te verslaan. Hierdoor bleef de Brit de snelste in een training voor tot ieders verrassing geen rode vlaggen tevoorschijn kwamen. Vanavond vervolgen de coureurs hun Saoedische avonturen in de tweede vrije training.