Uitslag kwalificatie Qatar: Hamilton pakt pole, Verstappen tweede

Lewis Hamilton was de snelste in de kwalificatie in Qatar. Hij zal de eerste startrij delen met Max Verstappen. Valtteri Bottas wist zich niet te meten aan die twee en kwalificeerde zich als derde. Sergio Perez en Charles Leclerc vielen tegen en haalden Q3 niet eens.

Q1

Het team van Haas beet het spits af in de eerste kwalificatie-sessie op Losail. Nikita Mazepin kende weer problemen en had dit keer last van een loshangende voorvleugel. Op het drukke asfalt gingen weer veel coureurs wijd, Charles Leclerc kwam net op tijd op stoom en hield zichzelf buiten de problemen. Räikkönen, Latifi, Giovinazzi, Schumacher en Mazepin vonden hun Waterloo.

Q2

George Russell was als eerste op de baan in het tweede bedrijf van de kwalificatie. Al snel kreeg hij gezelschap van zijn collega's. Het regende al snel verrassingen. Gasly en Alonso waren zeer rap maar Leclerc en Perez waren rampzalig langzaam. Ze vielen dan ook af samen met Stroll, Ricciardo en Russell.

Q3

Mercedes-coureurs Hamilton en Bottas stuurde hun bolides als eerste de baan op in het derde kwalificatie-gedeelte. Al snel volgde de concurrentie maar Mercedes deelde de eerste tik uit. Bij de tweede run gaf Hamilton er nogmaals een klap op en kreeg de concurrentie het niet voor elkaar om daar in de buurt te komen. Pierre Gasly zorgde voor een gele vlag waardoor Verstappen en Bottas zich niet konden verbeteren.