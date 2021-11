Uitslag VT2 Qatar: Mercedessen geven Verstappen weer het nakijken met 3 tienden achterstand

Valtteri Bottas heeft de tweede vrije training in Qatar als snelste afgesloten. Hij hield Pierre Gasly achter zich. Achter dit vlotte duo wist Max Verstappen de derde tijd neer te zetten op het debuterende circuit in Qatar. Lewis Hamilton viel net buiten de top drie en noteerde de vierde tijd.

In het kunstlicht van Qatar ging Bottas als één van de eerste coureurs naar buiten. De Fin had er al snel zin in en had het tempo er al vroeg inzitten. Echter kwam hij teammaatje Hamilton tegen waardoor hij vol in de ankers moest om brokken te voorkomen. Brokken waren er al bij Nikita Mazepin die door een chassis wissel niet mee deed aan de sessie.

Track limits

Ook Yuki Tsunoda was al vrij snel op stoom in Qatar. De beide AlphaTauri's hadden de snelheid inzitten en Gasly noteerde zelfs de tweede tijd. Om hun snelle tijd te behouden moesten de heren coureurs wel letten op de track limits. Onder andere Lance Stroll zag zijn tijd in het riool verdwijnen omdat hij iets te enthousiast over het Losail International Circuit raasde.

Verkeer

In de tweede training hadden veel coureurs last van het verkeer. Sergio Perez kwam lastig door de drukte heen en zat op zijn beurt Sebastian Vettel dwars. Ook Hamilton reed de Duitser in de weg, de Aston Martin-coureur was er op zijn zachts gezegd niet tevreden mee. De sessie werd afgesloten met een tripje door het grind van Charles Leclerc en een remfout van Valtteri Bottas.