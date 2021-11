Uitslag VT1 Qatar: Verstappen goed uit de startblokken, flinke voorsprong op Mercedes

Max Verstappen heeft de eerste vrije training in Qatar als snelste afgesloten. Hij was net wat sneller dan AlphaTauri-coureur Pierre Gasly, die de tweede tijd reed. Valtteri Bottas moest die twee voor laten gaan en reed de derde tijd op het Losail International Circuit. Lewis Hamilton werd slechts vierde.

Op een zeer stoffig Losail stuurde Kimi Räikkönen zijn Alfa Romeo als eerste de baan op. Zijn collega's volgde al snel en het was al weer vroeg druk op de debuterende baan in Qatar. Daniel Ricciardo vermaakte zich al snel en liet zijn team dat weten over de boordradio.

Regenboog Hamilton

Ook regerend wereldkampioen Lewis Hamilton ,getooid in een speciale regenbooghelm, ging de baan op maar kende geen vlekkeloze training. De Brit klaagde al snel over het feit dat hij weinig power had. Maar het werd alleen maar erger toen hij wijd ging in bocht 15. Hij verloor wat onderdelen en moest de pits opzoeken.

Norris & Stroll

Bocht 15 maakte meerdere slachtoffers. Ook Lando Norris ging wijd in de desbetreffende bocht en zijn McLaren liep er schade op. De Brit reed met een slakkengangetje de pits in en moest uit zijn bolide klauteren. Ook Lance Stroll kende problemen en moest vroegtijdig stoppen met een hydraulisch probleem.

Gele vlag

In de slotfase van de training kwam er alsnog een gele vlag. Mick Schumacher ,die overigens een prima training reed, verloor de macht over het stuur en gleed met zijn Haas de klassieke grindbak in. Zo kon niemand meer zijn tijd verbeteren en konden de marshalls de bezems erbij pakken.