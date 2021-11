Russell denkt nog niet aan Mercedes-toekomst: "Vind ik onprofessioneel"

Nog vier races en dan is het Williams-avontuur van George Russell voorbij. De Brit mag volgend jaar laten zien wat hij waard is als teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes. Maar Russell wil er zelf nog niet aandenken, het is immers nog lang niet zover.

Russell heeft nog vier pogingen om extra punten binnen te sprokkelen voor Williams. Hij vindt het niet netjes om over zijn aankomende Mercedes-avontuur te praten. Hij spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Natuurlijk krijg ik veel vragen over mijn overstap naar Mercedes. Maar ik denk dat het onprofessioneel is als ik er te vroeg aan denk."

De talentvolle Brit focust zich liever op het duel met Alfa Romeo. Zijn huidige team Williams en Alfa zijn immers in een duel verwikkeld. Beide teams kunnen nog achtste worden bij de constructeurs. Het duel heeft dan ook de prioriteit voor Russell: "Ik wil er voor zorgen dat we deze achtste positie in het kampioenschap pakken. Maar Alfa heeft nu vier extra punten gepakt."