Andrea Kimi Antonelli kreeg vorige week na afloop van de Grand Prix van Qatar veel haatreacties over zich heen. Dit werd vooral veroorzaakt door Red Bull, want de rookie werd in de slotfase van de race ingehaald door Lando Norris. Mercedes-teamgenoot George Russell heeft het nu opgenomen voor Antonelli.

De Brit is van mening dat excuses niet zomaar geaccepteerd worden, want de jonge Italiaan werd zelfs met de dood bedreigd. Antonelli reed op de vierde plek, maar na een foutje haalde Norris hem in tijdens de 56e ronde van de in totaal 57 rondes in Qatar.

Red Bull Racing heeft zich uiteindelijk verontschuldigd, nadat ze de beelden terug hadden gekeken. Volgens Russell is dat oké, maar de mensen die op de sociale media de Italiaan zelfs met de dood hebben bedreigd, kunnen zich op geen enkele manier excuseren volgens de Brit.

'Het begon allemaal bij Red Bull'

Tijdens de persconferentie in Abu Dhabi sprak Russell zich uit: "Natuurlijk begon het met een fout van de Red Bull-jongens en daar hebben ze hun excuses voor aangeboden, dus dat is oké. Mensen maken fouten, vooral als je niet alle feiten hebt. Maar deze duizenden mensen achter hun toetsenbord hebben geen excuus", vertelt Russell. "Ze moeten zichzelf eens goed aankijken in de spiegel en zich afvragen waarom dat acceptabel zou zijn - niet alleen in F1, maar in de gehele samenleving. Ik heb gewoon moeite om het te begrijpen, dus dat is alles wat ik erover kan zeggen."

Niet alleen Russell, maar ook Isack Hadjar heeft zich uitgesproken over de situatie die zijn mede-rookie doorstond: "Het is gewoon oneerlijk, vooral als je alles geeft tijdens de race om een resultaat naar huis te rijden. Je maakt vervolgens een fout, waarna online al dit soort dingen over je worden gezegd. Het is oneerlijk, want je doet echt je best, maar dan lijkt het ineens alsof je met opzet een fout hebt gemaakt. Dat is gewoon niet leuk. Zoals George al zei, zijn die mensen achter hun toetsenborden gewoon idioten. Ze weten allemaal niets over racen en ze hebben zelf nooit gereden."

Tips voor Antonelli

Charles Leclerc gaf Antonelli nog wat tips mee, vanuit zijn eigen ervaring: "Het enige wat je kunt doen op dat soort momenten, is om alles te negeren. Maar dat is natuurlijk heel lastig, vooral als je... Ik weet nog dat ik in mijn eerste of tweede jaar in F1 soms op sociale media keek naar wat er over mij werd gezegd, en dat maakt het nog lastiger."