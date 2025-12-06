user icon
Russell verdedigt Antonelli na haatreacties van Verstappen-fans

Russell verdedigt Antonelli na haatreacties van Verstappen-fans

Andrea Kimi Antonelli kreeg vorige week na afloop van de Grand Prix van Qatar veel haatreacties over zich heen. Dit werd vooral veroorzaakt door Red Bull, want de rookie werd in de slotfase van de race ingehaald door Lando Norris. Mercedes-teamgenoot George Russell heeft het nu opgenomen voor Antonelli.

De Brit is van mening dat excuses niet zomaar geaccepteerd worden, want de jonge Italiaan werd zelfs met de dood bedreigd. Antonelli reed op de vierde plek, maar na een foutje haalde Norris hem in tijdens de 56e ronde van de in totaal 57 rondes in Qatar.

Red Bull Racing heeft zich uiteindelijk verontschuldigd, nadat ze de beelden terug hadden gekeken. Volgens Russell is dat oké, maar de mensen die op de sociale media de Italiaan zelfs met de dood hebben bedreigd, kunnen zich op geen enkele manier excuseren volgens de Brit.

'Het begon allemaal bij Red Bull'

Tijdens de persconferentie in Abu Dhabi sprak Russell zich uit: "Natuurlijk begon het met een fout van de Red Bull-jongens en daar hebben ze hun excuses voor aangeboden, dus dat is oké. Mensen maken fouten, vooral als je niet alle feiten hebt. Maar deze duizenden mensen achter hun toetsenbord hebben geen excuus", vertelt Russell. "Ze moeten zichzelf eens goed aankijken in de spiegel en zich afvragen waarom dat acceptabel zou zijn - niet alleen in F1, maar in de gehele samenleving. Ik heb gewoon moeite om het te begrijpen, dus dat is alles wat ik erover kan zeggen."

Niet alleen Russell, maar ook Isack Hadjar heeft zich uitgesproken over de situatie die zijn mede-rookie doorstond: "Het is gewoon oneerlijk, vooral als je alles geeft tijdens de race om een resultaat naar huis te rijden. Je maakt vervolgens een fout, waarna online al dit soort dingen over je worden gezegd. Het is oneerlijk, want je doet echt je best, maar dan lijkt het ineens alsof je met opzet een fout hebt gemaakt. Dat is gewoon niet leuk. Zoals George al zei, zijn die mensen achter hun toetsenborden gewoon idioten. Ze weten allemaal niets over racen en ze hebben zelf nooit gereden."

Tips voor Antonelli

Charles Leclerc gaf Antonelli nog wat tips mee, vanuit zijn eigen ervaring: "Het enige wat je kunt doen op dat soort momenten, is om alles te negeren. Maar dat is natuurlijk heel lastig, vooral als je... Ik weet nog dat ik in mijn eerste of tweede jaar in F1 soms op sociale media keek naar wat er over mij werd gezegd, en dat maakt het nog lastiger."

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.970

Nee hoor, komt niet door de regie.
De meeste Maxfans beginnen al te janken voordat ze geslagen worden.

  • 7
  • 6 dec 2025 - 09:52
Reacties (10)

  • mario

    Posts: 14.605

    Helemaal eensch met Russell!!!

    • + 3
    • 6 dec 2025 - 07:41
  • Sander

    Posts: 1.582

    Het begon natuurlijk met de, zoals altijd, waardeloze regie, die dit volledig mistte en pas inschakelde nadat Antonelli zijn foutje maakte waardoor het leek alsof hij Norris voorbij liet.

    • + 3
    • 6 dec 2025 - 08:51
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.970

      Nee hoor, komt niet door de regie.
      De meeste Maxfans beginnen al te janken voordat ze geslagen worden.

      • + 7
      • 6 dec 2025 - 09:52
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 707

      Roeptoeterde de grooste jankbal het forum hier! Hou die domme harses van je toch eens, er komt allemaal schijtlollige diarree uit jou!

      • + 1
      • 6 dec 2025 - 10:04
    • DenniSNL1980

      Posts: 411

      Het begon niet met de slechte regie, het begon met de dreigementen.
      Hoe kom je erbij de schuld bij de regie te leggen, ook al zou Antonelli aan de kant gaan is dat nog geen reden voor dit soort bedreigingen.
      Beetje bijzonder de schuld bij een ander neer te leggen, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen acties.

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 10:24
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 707

      @Dennis
      Volgens mij wordt de schuld van specifiek de bedreigingen ook niet bij de regie gelegd. Punt is dat in geval GP in het heetst van de strijd op het moment zelf niet de volledige actie kon zien. Door die regiekeuze viel men ineens in bij het beeld dat Norris er voorbij was.

      Wellicht ingegeven door de wat tamme 'verdediging' toen Piastri aan Antonelli voorbij ging, en dus die op dat moment incomplete beelden, riep GP dat. Daar heeft hij zich overigens ook direct voor verontschuldigd toen hij de hele actie had gezien. Wat Marko allemaal zei, sloeg werkelijk nergens op, maar dat is inmiddels niemand meer vreemd.

      De enige schuld aan die überdomme bedreigingen, zijn de alom dappere toetsenbordridders.

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 10:40
  • Ferdi12

    Posts: 789

    Iedereen die invloed heeft moet goed nadenken voordat er wat in de ether wordt geslingerd.
    De social media gekkies pikken dit gelijk op en knallen idiote dreigementen gelijk de kanalen op.
    Natuurlijk was dit niet de intentie van Marko, maar helaas gebeurt het wel en de handhaving staat er machteloos tegenover.Het enige wat men kan doen is wat voorzichtiger uitdrukken of juist niets zeggen, totdat alle data tot hun beschikking is. Dit geldt zeker voor de FOM, niet alle boardradio's hoeven op een Netflix wijze te worden uitgezonden.

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 08:52
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 707

      Welke handhaving...?

      Dat hele subwereldje dat de naam social media draagt is een grote vrije speeltuin voor allerlei pluimage. Lekker veilig schelden, bedreigen en erger.

      Het zal de komende jaren alleen maar erger worden - damn, wat klink ik met mijn 53 jaar ineens stokoud - en AI maakt het er allemaal niet per se beter op.

      • + 1
      • 6 dec 2025 - 10:57
  • da_bartman

    Posts: 6.306

    Volgens mij heeft Piastri doordat Norris aan Antonelli voorbij ging ook 2 punten extra achterstand opgelopen. Dus waarom alleen Verstappen " fans ?

    • + 3
    • 6 dec 2025 - 09:06
  • jd2000

    Posts: 7.487

    Fijn dat deugmens Russell er ook nog een plasje er over doet. Beste man gaat recyclen alles wat er al over is gezegd. Misschien moeten deze debiele toetsenbord ridders wat meer genegeerd worden. Deze rand debielen krijgen teveel podium.

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 12:30

