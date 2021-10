Russell is PR-optredens liever kwijt dat rijk: "Ik ben racecoureur en ik wil gewoon racen"

Formule 1-coureurs zijn eigenlijk veel meer dan coureurs. Ze zijn tegenwoordig immers ook lopende PR-zuilen en moeten elk raceweekend ontelbare keren voor de camera's van de internationale pers verschijnen. Veel coureurs willen maar één ding: racen. Zo ook George Russell.

De jonge Russell is tegenover het Britse medium The Independent goudeerlijk. De Williams-piloot spreekt zich uit: "Ik ben een racecoureur en ik wil gewoon racen. Als ik heel arrogant was zou dat alles zijn wat ik doe. Maar er komt natuurlijk nog veel meer bij kijken."

Publieke spreker

Russell begrijpt heus wel dat het erbij hoort maar hij is er geen megafan van: "De sponsorevenementen zijn een groot onderdeel van mijn werk want we kunnen niet racen zonder partners en sponsors. Maar ik ben opgeleid als racecoureur en niet als publieke spreker."

Geboren

Langzamerhand is het zo gegroeid dat men het heel normaal vindt dat de coureurs van alle markten thuis zijn. Russell beaamd dat: "Je bent op een bepaalde manier geboren om in een race auto te zitten. Niet om voor een camera te staan. Maar we zijn nu op een niveau waar er van je wordt verwacht dat je het allebei doet."