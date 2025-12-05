George Russell staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap en heeft geen uitzicht meer op de derde plek of hoger. De Britse Mercedes-coureur heeft dan ook nog maar één doel in de allerlaatste race van het seizoen: met Mercedes tweede worden in het constructeurskampioenschap.

Momenteel staat Mercedes al tweede, maar Red Bull Racing zit het team nog steeds op de hielen. Door de opmars van Max Verstappen is het team steeds dichter bij de top gekomen en kunnen zowel Mercedes als Red Bull nog tweede worden. Het van oorsprong Duitse team heeft een voorsprong van 33 punten, dus de kans dat zij tweede worden is erg aannemelijk.

Russell verwacht veel van het weekend

George Russell denkt dat hij een goede kans heeft in de aankomende race en gaat er dan ook vanuit dat hij met Mercedes tweede kan worden in het constructeurskampioenschap: "Het is weer een race, eerlijk gezegd. We willen natuurlijk proberen om P2 te behalen in het constructeurskampioenschap. Het was een beetje jammer dat we dat in Qatar niet konden bereiken, maar we hebben dit weekend een goede kans en we gaan er gewoon op uit en genieten van de laatste race van het seizoen", vertelt Russell tijdens de persconferentie in Abu Dhabi.

Russell was in Qatar niet zo competitief, maar hij denkt dat dat maar eenmalig was: "Ik denk dat we helaas erg competitief waren. Ik denk dat alleen Oscar echt competitiever was. Ik denk dat negen van de tien keer dat je erg competitief bent, het resultaat er is. En ik denk, helaas, dat dit de enige op de tien keer was dat je de auto wel had, en helaas ging het niet zoals je had gehoopt."

Hoe goed was Russell in Abu Dhabi?

De Brit heeft nog nooit gewonnen in de Verenigde Arabische Emiraten, maar is de afgelopen drie edities wel in de top vijf gefinisht. Hij heeft hier nog nooit aan de leiding gelegen en eindigde vorig seizoen op de vijfde plek.