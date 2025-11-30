user icon
Ongemakkelijk: Russell en Norris krijgen flinke ruzie

Lando Norris en George Russell hebben voor de nodige verbazing gezorgd met een opvallende discussie. Na afloop van de kwalificatie in Qatar ontstond er in de mediapen de nodige verwarring over een momentje in de sessie, die volgens Norris door de media werd veroorzaakt.

Na afloop van een kwalificatie moeten alle coureurs zich melden in de mediapen waar ze de internationale media te woord staan. Voor de coureurs is dit ook vaak de plek waar ze elkaar voor het eerst treffen na de sessie, en het is dus ook de plek waar ze dingetjes kunnen bespreken. Dit gebeurde dan ook na afloop van de kwalificatie op het circuit van Losail.

McLaren-coureur Lando Norris had zich daar als tweede gekwalificeerd, terwijl zijn landgenoot en Mercedes-coureur George Russell de vierde tijd had genoteerd. Russell gaf na afloop tekst en uitleg bij het Spaanse DAZN, toen Norris ineens naast hem verscheen. Hier ontstond er een nogal verwarrend gesprek.

Russell richt zich direct tot zijn landgenoot: "Je hebt verteld dat ik de reden was dat je bocht één hebt verpest..." Als Norris zich afvraagt wie dat heeft gezegd, wijst Russell over zijn schouder: "Iemand zei dat je mij de schuld gaf."

'Bullshit!'

Norris, die een ietwat geïrriteerde indruk wekt, ontkent dat verhaal: "We zijn hier met de media... Wat een bullshit! Ik kan niet geloven dat je hen eerder gelooft dan dat je mij gelooft. Ik ben behoorlijk teleurgesteld in je!" Russell laat het er niet bij zitten: "Het klonk anders best als iets wat je had kunnen zeggen!"

Kou snel uit de lucht

De conversatie gaat rustig verder, want Norris heeft geen idee wat er aan de hand is: "Wat is er überhaupt gebeurd? Waar reed je? Je liet me er toch keurig voorbij?" Russell lost het op met een grote grijns: "Ik wilde jou een tow geven om wereldkampioen te worden!"

De twee coureurs moeten lachen, en Norris reageert op het geintje van Russell: "Je liet me voorbij richting bocht één, en ik verpestte het zelf in bocht twee!" Russell wijst tot slot de interviewer aan die hem het verhaal vertelde, waarna Norris lijkt aan te geven dat ze geen interview hoeft te verwachten.

schwantz34

Posts: 41.471

Dat die matennaaier een leugentje van een sjoernaliste al aanneemt als waarheid, en daar direct moeilijk over gaat doen bij Lando geeft al aan hoe hypergevoelig zijn hele lange teentjes zijn als hij ook maar iets van kritiek ontvangt!

  • 3
  • 30 nov 2025 - 12:06
  • jd2000

    Posts: 7.464

    Volgens mij kost het helemaal geen moeite om ruzie te hebben met Russell. Hij had ook buiten de camera's opheldering aan Norris kunnen vragen,

    • + 2
    • 30 nov 2025 - 11:37
    • schwantz34

      Posts: 41.471

      Dat die matennaaier een leugentje van een sjoernaliste al aanneemt als waarheid, en daar direct moeilijk over gaat doen bij Lando geeft al aan hoe hypergevoelig zijn hele lange teentjes zijn als hij ook maar iets van kritiek ontvangt!

      • + 3
      • 30 nov 2025 - 12:06
  • Flexwing

    Posts: 212

    Die wordt er vandaag afgetikt.

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 11:40
    • Knalpijp

      Posts: 2.237

      Wie?

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 12:04
    • OneRace

      Posts: 2.774

      Plek 1 t/5 zelfs zónddr Bowling Bottas eraf… en Yuki wint glorieus z’n eerste GP. 🤣

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 12:12
  • Remco_F1

    Posts: 3.261

    Vreemd inderdaad wat er op de baan gebeurde tussen Russell en Norris. Gaf Russell daadwerkelijk een tow aan Norris of had hij er zelf baat bij om Norris in de weg te zitten, als dat zo is dan vind ik Russell oprecht een matennaaier, dat soort spelletjes doe je alleen als jezelf ook mee strijd om het WK en dat doet Russell niet.

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 12:11

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.007
  • Podiums 24
  • Grand Prix 150
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Team profiel

Mercedes
Mercedes
