Lando Norris en George Russell hebben voor de nodige verbazing gezorgd met een opvallende discussie. Na afloop van de kwalificatie in Qatar ontstond er in de mediapen de nodige verwarring over een momentje in de sessie, die volgens Norris door de media werd veroorzaakt.

Na afloop van een kwalificatie moeten alle coureurs zich melden in de mediapen waar ze de internationale media te woord staan. Voor de coureurs is dit ook vaak de plek waar ze elkaar voor het eerst treffen na de sessie, en het is dus ook de plek waar ze dingetjes kunnen bespreken. Dit gebeurde dan ook na afloop van de kwalificatie op het circuit van Losail.

McLaren-coureur Lando Norris had zich daar als tweede gekwalificeerd, terwijl zijn landgenoot en Mercedes-coureur George Russell de vierde tijd had genoteerd. Russell gaf na afloop tekst en uitleg bij het Spaanse DAZN, toen Norris ineens naast hem verscheen. Hier ontstond er een nogal verwarrend gesprek.

Russell richt zich direct tot zijn landgenoot: "Je hebt verteld dat ik de reden was dat je bocht één hebt verpest..." Als Norris zich afvraagt wie dat heeft gezegd, wijst Russell over zijn schouder: "Iemand zei dat je mij de schuld gaf."

'Bullshit!'

Norris, die een ietwat geïrriteerde indruk wekt, ontkent dat verhaal: "We zijn hier met de media... Wat een bullshit! Ik kan niet geloven dat je hen eerder gelooft dan dat je mij gelooft. Ik ben behoorlijk teleurgesteld in je!" Russell laat het er niet bij zitten: "Het klonk anders best als iets wat je had kunnen zeggen!"

Kou snel uit de lucht

De conversatie gaat rustig verder, want Norris heeft geen idee wat er aan de hand is: "Wat is er überhaupt gebeurd? Waar reed je? Je liet me er toch keurig voorbij?" Russell lost het op met een grote grijns: "Ik wilde jou een tow geven om wereldkampioen te worden!"

De twee coureurs moeten lachen, en Norris reageert op het geintje van Russell: "Je liet me voorbij richting bocht één, en ik verpestte het zelf in bocht twee!" Russell wijst tot slot de interviewer aan die hem het verhaal vertelde, waarna Norris lijkt aan te geven dat ze geen interview hoeft te verwachten.