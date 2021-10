Schumacher inspireert Haas-team: "Ze worden gemotiveerd door zijn inzet"

Alhoewel Haas-debutant Mick Schumacher nog geen enkel puntje heeft gescoord maakt hij toch indruk. Het zijn geluiden die al het hele seizoen door de Formule 1-wereld echoën. Vanuit meerdere kampen regent het immers complimenten voor de Ferrari-huurling. Ook bij Haas zijn ze in hun nopjes.

Ja, de jonge Duitser maakt her en der een foutje. Maar ze zijn vergevingsgezind bij Haas en vooral zijn harde werklust laat een verpletterende indruk achter bij zijn team. In Turkije liet hij ook even zien wat hij waard is door Q2 te bereiken en zich te mengen in het kwalificatie-geweld van het middenveld.

Zelfkritisch

Ayao Komatsu is chief race engineer bij Haas en is onder de indruk. In gesprek met Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Mick werkt ontzettend hard. Of hij nu een goed of slecht weekend heeft, hij is altijd heel erg zelfkritisch. Op een goede manier."

Motivatie

Schumacher inspireert op die manier ook zijn team: "Mick is altijd opzoek naar verbeterpunten. Als hij het over zaken heeft die nog beter kunnen wordt hij daar niet depressief van. Het geeft hem alleen maar meer motivatie. Hij kijkt naar zich zelf maar ook naar zaken waar hij invloed op kan hebben. Ook werkt hij ontzettend hard met zijn ingenieurs. Ze worden gemotiveerd door zijn inzet dus het werkt beide kanten op."