Ralf Schumacher baalt ervan dat zijn neef Mick Schumacher niet langer actief is in de Formule 1. De voormalig F1-coureur vindt dat zijn neef zeker niet onderdoet voor een aantal rijders op de huidige grid. Daarbij gaf hij aan niet enthousiast te zijn over een mogelijke overstap van Mick naar de Verenigde Staten voor de IndyCar.

Na zijn vertrek bij Haas in 2022 nam Mick Schumacher plaats bij Mercedes als reservecoureur. In die rol hoopte hij weer een plekje op de grid te veroveren, maar de realiteit is dat hij inmiddels drie seizoenen op rij zonder stoeltje zit. Ralf betreurt dat en benadrukt dat zijn neef het niveau heeft om in de koningsklasse van de autosport te rijden.

Oom Ralf rankt Mick boven meerdere F1-coureurs

“Als je enigszins begrijpt hoe ik erover denk, en als je kijkt naar de carrières van sommige huidige coureurs in de Formule 1, dan ben ik van mening dat Mick in ieder geval beter is dan Yuki Tsunoda,” stelt Ralf in de podcast Backstage Boxengasse. “En naar mijn mening is hij ook beter dan Liam Lawson.”

De broer van racelegende Michael Schumacher ging verder in zijn kritiek. “Franco Colapinto is heel sterk begonnen, maar heeft tot nu toe niet de ontwikkeling laten zien die hij zou moeten hebben. Daarom zeg ik dat alle drie — vanuit mijn oogpunt — slechter zijn dan Mick, zelfs veel slechter. Ik kan het daarom helemaal niet begrijpen. Maar nu zal men weer zeggen: ‘Daar is weer die oom’.”

'Amerika geen goede stap voor Mick'

Mick lijkt op korte termijn de overstap te maken naar de Verenigde Staten om daar in de IndyCar te gaan rijden, maar oom Ralf ziet dat niet echt zitten. “Ik vind Amerika geen geweldige keuze,” vervolgde hij. “Maar de teambazen hebben een fout gemaakt door geen beroep op hem te doen.”

Mick Schumacher maakte in 2021 zijn debuut in de Formule 1 bij Haas. In zijn eerste seizoen had hij weinig moeite met teamgenoot Nikita Mazepin, maar een jaar later ging het een stuk lastiger naast Kevin Magnussen. De toenmalige teambaas Günther Steiner was genadeloos in zijn oordeel, waarna Schumacher na 2022 moest vertrekken.