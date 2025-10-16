user icon
Ralf Schumacher duidelijk: "Tsunoda, Lawson en Colapinto zijn slechter dan Mick"

Ralf Schumacher duidelijk: "Tsunoda, Lawson en Colapinto zijn slechter dan Mick"
  • Gepubliceerd op 16 okt 2025 16:09
  • Door: Jeroen Immink

Ralf Schumacher baalt ervan dat zijn neef Mick Schumacher niet langer actief is in de Formule 1. De voormalig F1-coureur vindt dat zijn neef zeker niet onderdoet voor een aantal rijders op de huidige grid. Daarbij gaf hij aan niet enthousiast te zijn over een mogelijke overstap van Mick naar de Verenigde Staten voor de IndyCar.

Na zijn vertrek bij Haas in 2022 nam Mick Schumacher plaats bij Mercedes als reservecoureur. In die rol hoopte hij weer een plekje op de grid te veroveren, maar de realiteit is dat hij inmiddels drie seizoenen op rij zonder stoeltje zit. Ralf betreurt dat en benadrukt dat zijn neef het niveau heeft om in de koningsklasse van de autosport te rijden.

Oom Ralf rankt Mick boven meerdere F1-coureurs

“Als je enigszins begrijpt hoe ik erover denk, en als je kijkt naar de carrières van sommige huidige coureurs in de Formule 1, dan ben ik van mening dat Mick in ieder geval beter is dan Yuki Tsunoda,” stelt Ralf in de podcast Backstage Boxengasse. “En naar mijn mening is hij ook beter dan Liam Lawson.”

De broer van racelegende Michael Schumacher ging verder in zijn kritiek. “Franco Colapinto is heel sterk begonnen, maar heeft tot nu toe niet de ontwikkeling laten zien die hij zou moeten hebben. Daarom zeg ik dat alle drie — vanuit mijn oogpunt — slechter zijn dan Mick, zelfs veel slechter. Ik kan het daarom helemaal niet begrijpen. Maar nu zal men weer zeggen: ‘Daar is weer die oom’.”

'Amerika geen goede stap voor Mick'

Mick lijkt op korte termijn de overstap te maken naar de Verenigde Staten om daar in de IndyCar te gaan rijden, maar oom Ralf ziet dat niet echt zitten. “Ik vind Amerika geen geweldige keuze,” vervolgde hij. “Maar de teambazen hebben een fout gemaakt door geen beroep op hem te doen.”

Mick Schumacher maakte in 2021 zijn debuut in de Formule 1 bij Haas. In zijn eerste seizoen had hij weinig moeite met teamgenoot Nikita Mazepin, maar een jaar later ging het een stuk lastiger naast Kevin Magnussen. De toenmalige teambaas Günther Steiner was genadeloos in zijn oordeel, waarna Schumacher na 2022 moest vertrekken.

Patrace

Posts: 6.271

Lawson is niet slechter dan Mick.
Die doet het inmiddels weer prima bij de Racing Bulls.
Mick heeft twee seizoenen in de F1 gereden en is veelvuldig gecrasht en was gewoon niet snel genoeg.

Ook Tsunoda schreef niet zo vaak een auto af als Mick, volgens mij.
Colapinto is inderdaad vergelijkbaar

  • 2
  • 16 okt 2025 - 16:42
  • MatsVerstsappen

    Posts: 187

    Ja, die horen OOK niet in de F1.

    • + 1
    • 16 okt 2025 - 16:18
    • Rogier hier

      Posts: 6.728

      Ralf zegt dus eigenlijk dat Mick niet beter is dan de rest van het veld en zich alleen kan meten aan de minste coureurs. Mick heeft zijn kansen gehad en heeft niks te zoeken in de F1.

      • + 0
      • 16 okt 2025 - 18:47
  • Olav Drol

    Posts: 587

    Nou Ralf, dan sponsor jij je neefje toch gewoon? Als de teambazen dan doorkrijgen hoe goed hij is en over elkaar heen buitelen om hem te contracteren kan hij je terugbetalen.

    • + 1
    • 16 okt 2025 - 16:25
  • tanteriekie

    Posts: 128

    Slechter in het afschrijven van een F1 auto. Of bedoel je dat niet Ralf

    Colapinto komt redelijk in de buurt vind ik.

    • + 1
    • 16 okt 2025 - 16:31
  • Patrace

    Posts: 6.271

    Lawson is niet slechter dan Mick.
    Die doet het inmiddels weer prima bij de Racing Bulls.
    Mick heeft twee seizoenen in de F1 gereden en is veelvuldig gecrasht en was gewoon niet snel genoeg.

    Ook Tsunoda schreef niet zo vaak een auto af als Mick, volgens mij.
    Colapinto is inderdaad vergelijkbaar.

    Maar ja, wellicht hebben de teambazen wel een fout gemaakt. Niet omdat ze niet voor Mick maar wel voor iemand als Colapinto hebben gekozen, maar eerder omdat ze andere opties, zoals Palou consequent links hebben laten liggen.
    Zelfs een Drugovich heeft nooit de kans gekregen, terwijl dat ook een F2 kampioen is, in tegenstelling tot jongens als Colapinto of Bearman, die wel de kans kregen.

    • + 2
    • 16 okt 2025 - 16:42
    • snailer

      Posts: 30.217

      Ik meet vaak rijders vooral op wat ze in gevechten doen, buiten jou lijst. Staat me bij dat hij 1 van die seizoenen ronde 4 miljoen om zeep heeft gebracht door schade.

      Ik kan me eigenlijk maar 1 redelijk gevecht herinneren. Hongarije waar Verstappen en hij om een puntje streden. Verstappen in een zwaar beschadigde auto. Dat was een leuk gevecht. Schumacher werd 11de.

      Maar daar houdt mijn herinnering wel op. Moet zeggen dat ik niet al te veel mooie herinneringen op kan raken over Colapinto, Tsunoda en Lawson. Maar die reden wel solide races in de top 10.

      • + 0
      • 16 okt 2025 - 18:52
  • MustFeed

    Posts: 10.282

    Tsunoda in zijn rookie jaar in de F2 en een jaar jonger dan Schumacher was in 2020 een serieuze uitdager voor de titel en eindigde slechts 15 punten achter Schumacher.
    Schumacher daarentegen in zijn rookie jaar eindigde 213 punten lager dan Nyck de Vries.

    Dat Mick Schumacher beter zou zijn dan Tsunoda geloof ik helemaal niks van. Dit is wederom het effect wat Verstappen heeft. Alle teamgenoten van Verstappen zijn zogenaamd niks meer waard zodra ze naast Verstappen rijden.

    Als Mick werkelijk zo goed was dan had hij meer moeten laten zien.

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 16:48
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.910

      Je hebt een punt maar ik maak wel even een nuance aan.

      De F2 lijkt natuurlijk dan wel op een spec-klasse; dat is het niet helemaal 100%. Alleen de geschiedenis laat zien dat soms team er ver bovenuit steken. In 2019 was Schumacher inderdaad niet best maar heel Prema presteerde ontzettend mager. Dit seizoen bijvoorbeeld ook. Waar DAMS in 2019 kampioen werd, werden ze in 2020 ineens 8e etc.

      Ik denk dat er echt meer speelt in de F2 en F3 wat dat aan gaat.

      Overigens, behoudens de crashes van Mick in de F1 heeft hij head2head Magnussen verslagen als het gaat om voor hem finishen. Zonder die crashes had men denk ik heel andere gekeken. Jammer, want ik vind het een leuke kerel (niet relevant, weet ik ;)).

      • + 0
      • 16 okt 2025 - 18:21
  • Henery

    Posts: 443

    Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha woe woe ha ha ha ha ha ha ha
    Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha woe woe ha ha ha ha ha ha ha
    Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha woe woe ha ha ha ha ha ha ha
    Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha woe woe ha ha ha ha ha ha ha
    Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha woe woe ha ha ha ha ha ha ha
    Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha woe woe ha ha ha ha ha ha ha

    Neemt iemand die "zwoele" nog serieus?

    • + 1
    • 16 okt 2025 - 17:21
    • Larry Perkins

      Posts: 60.672

      Waarom zeg jij steeds "woe woe" tussen het lachen door @Henery?
      Is dat een familie-tik of de lokale manier van lachen?

      • + 0
      • 16 okt 2025 - 18:04
  • Larry Perkins

    Posts: 60.672

    Tsunoda en Lawson zie ik niet als toppers, ook niet vlak daaronder, maar wel als Formule 1-waardig.

    Neefje Mick hoort bij het groepje Mazepin, Latifi, Colapinto, etc.
    Deze coureurs kunnen beter in andere series gaan kijken, wat Nyck de Vries al gedaan heeft.
    'Neefje van' trouwens ook al...

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 17:31

