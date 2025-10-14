Met de deur naar Formule 1 zo goed als gesloten, heeft Mick Schumacher op 13 oktober 2025 een cruciale stap gezet richting een nieuwe toekomst. Op de legendarische Indianapolis Motor Speedway voltooide hij een succesvolle test in een IndyCar. Is dit het begin van een Amerikaans avontuur voor een van de beroemdste namen in de autosport?

Historisch beeld: Schumacher raast weer over Indianapolis

Het was een beeld met historische lading: een Schumacher die weer over het asfalt van Indianapolis raast.

Op 13 oktober voltooide Mick Schumacher zijn allereerste test in een IndyCar voor het gerenommeerde team Rahal Letterman Lanigan Racing. Naar verluidt was hij direct snel en liet hij een positieve indruk achter.

De historische connectie met Indianapolis is sterk. Zijn vader Michael won hier maar liefst vijf keer de Grand Prix. Schumacher erkende de "grote geschiedenis" van het circuit.

Strategische carrièrezet na Cadillac-teleurstelling

Deze test is meer dan een proefrit; het is een strategische carrièrezet. Na de teleurstelling dat hij geen F1-stoeltje voor 2026 bij het nieuwe Cadillac-team kreeg, verkent Schumacher nu actief andere opties.

"IndyCar komt het dichtst in de buurt van wat ik nog kan racen," gaf hij eerlijk toe. Hij verwijst naar het feit dat hij als F2-kampioen niet kan terugkeren naar die klasse.

Voor Mick Schumacher was dit niet zomaar een testdag. Het was een publieke auditie voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière.

Enthousiaste eerste reacties na testdag

De reacties na de test waren veelzeggend. Schumacher zelf was enthousiast: "De eerste indruk was positief, de auto is leuk om in te rijden en de mensen zijn geweldig om mee te werken".

Gevraagd naar een volledig seizoen, inclusief de gevreesde ovals, toonde hij zich vastberaden: "Als ik me zou committeren, zou ik me volledig willen committeren".

Dit is een belangrijke uitspraak. De ovals zijn de grootste uitdaging voor Europese coureurs die overstappen naar IndyCar. Schumacher's bereidheid om deze uitdaging aan te gaan, toont zijn serieuze interesse.

Rahal Letterman Lanigan imponeert met Schumacher

Rahal Letterman Lanigan Racing leek onder de indruk van wat ze zagen. De 19-jarige Duitser was volgens bronnen direct snel en comfortabel in de auto.

Het team heeft ervaring met Europese coureurs. Ze weten wat nodig is om de overstap van F1 naar IndyCar succesvol te maken.

Naam Schumacher opent deuren in Amerika

Met zijn F1-droom in de ijskast, opent de naam Schumacher nu deuren in Amerika. De positieve eerste kennismaking en zijn open houding ten opzichte van de unieke uitdagingen van IndyCar suggereren een serieus vervolg.

De vraag is niet meer of Mick Schumacher naar IndyCar komt, maar wanneer. Deze test was het startschot voor wat een succesvol Amerikaans hoofdstuk kan worden.

Voor een coureur die worstelde om zijn F1-kansen te grijpen, biedt IndyCar een nieuwe, opwindende toekomst. De Amerikaanse droom van Schumacher is begonnen.