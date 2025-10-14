user icon
icon

Mick Schumacher's Amerikaanse droom: succesvolle IndyCar-test opent deur na F1-teleurstelling

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mick Schumacher's Amerikaanse droom: succesvolle IndyCar-test opent deur na F1-teleurstelling
  • Gepubliceerd op 14 okt 2025 09:34
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Met de deur naar Formule 1 zo goed als gesloten, heeft Mick Schumacher op 13 oktober 2025 een cruciale stap gezet richting een nieuwe toekomst. Op de legendarische Indianapolis Motor Speedway voltooide hij een succesvolle test in een IndyCar. Is dit het begin van een Amerikaans avontuur voor een van de beroemdste namen in de autosport? 

Historisch beeld: Schumacher raast weer over Indianapolis 

Het was een beeld met historische lading: een Schumacher die weer over het asfalt van Indianapolis raast. 

Op 13 oktober voltooide Mick Schumacher zijn allereerste test in een IndyCar voor het gerenommeerde team Rahal Letterman Lanigan Racing. Naar verluidt was hij direct snel en liet hij een positieve indruk achter. 

De historische connectie met Indianapolis is sterk. Zijn vader Michael won hier maar liefst vijf keer de Grand Prix. Schumacher erkende de "grote geschiedenis" van het circuit. 

Strategische carrièrezet na Cadillac-teleurstelling 

Deze test is meer dan een proefrit; het is een strategische carrièrezet. Na de teleurstelling dat hij geen F1-stoeltje voor 2026 bij het nieuwe Cadillac-team kreeg, verkent Schumacher nu actief andere opties. 

"IndyCar komt het dichtst in de buurt van wat ik nog kan racen," gaf hij eerlijk toe. Hij verwijst naar het feit dat hij als F2-kampioen niet kan terugkeren naar die klasse. 

Voor Mick Schumacher was dit niet zomaar een testdag. Het was een publieke auditie voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. 

Enthousiaste eerste reacties na testdag 

De reacties na de test waren veelzeggend. Schumacher zelf was enthousiast: "De eerste indruk was positief, de auto is leuk om in te rijden en de mensen zijn geweldig om mee te werken". 

Gevraagd naar een volledig seizoen, inclusief de gevreesde ovals, toonde hij zich vastberaden: "Als ik me zou committeren, zou ik me volledig willen committeren".

Dit is een belangrijke uitspraak. De ovals zijn de grootste uitdaging voor Europese coureurs die overstappen naar IndyCar. Schumacher's bereidheid om deze uitdaging aan te gaan, toont zijn serieuze interesse. 

Rahal Letterman Lanigan imponeert met Schumacher 

Rahal Letterman Lanigan Racing leek onder de indruk van wat ze zagen. De 19-jarige Duitser was volgens bronnen direct snel en comfortabel in de auto. 

Het team heeft ervaring met Europese coureurs. Ze weten wat nodig is om de overstap van F1 naar IndyCar succesvol te maken. 

 Naam Schumacher opent deuren in Amerika 

Met zijn F1-droom in de ijskast, opent de naam Schumacher nu deuren in Amerika. De positieve eerste kennismaking en zijn open houding ten opzichte van de unieke uitdagingen van IndyCar suggereren een serieus vervolg. 

De vraag is niet meer of Mick Schumacher naar IndyCar komt, maar wanneer. Deze test was het startschot voor wat een succesvol Amerikaans hoofdstuk kan worden. 

Voor een coureur die worstelde om zijn F1-kansen te grijpen, biedt IndyCar een nieuwe, opwindende toekomst. De Amerikaanse droom van Schumacher is begonnen.

F1 Nieuws Mick Schumacher

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Henery

    Posts: 442

    "De 19-jarige Duitser"

    En op die leeftijd al F3 kampioen, F2 kampioen en 2 seizoenen in de F1 gereden. Wat een talent!

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 16:23

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

    Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Mick Schumacher
  • Team Mercedes
  • Punten 12
  • Podiums 0
  • Grand Prix 43
  • Land DE
  • Geb. datum 22 maa 1999 (26)
  • Geb. plaats Vufflens-le-Château, Switzerland, DE
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,77 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar