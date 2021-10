Capito opvallend enthousiast over Schumacher: "Hoe hij team achter zich heeft gekregen is briljant!"

Dit jaar maakte Mick Schumacher zijn debuut in de sport bij het team van Haas. De zoon van is hard bezig met het achterlaten van een verpletterende indruk. Alhoewel zijn Haas niet vooruit te branden is tovert hij toch soms met goede resultaten, zoals in Turkije waar hij Q2 bereikte.

Schumacher kan dan ook op veel complimenten rekenen. Opvallend genoeg krijgt hij ook veel zalvende woorden uit de hoek van de concurrentie. Williams-teambaas Jost Capito is lovend bij het Duitse RTL: "Ik moet zeggen dat Mick uitstekend werk levert. Het is zijn eerste jaar in de Formule 1. Maar hoe hij met de dingen omgaat, hoe hij met het team omgaat en hoe hij het team achter hem heeft gekregen is briljant."

Capito voorspelt voor de coureur van de concullega's dan ook een gouden toekomst: "Hij is echt een heel aardige kerel en hij verdient het echt om in de toekomst in een auto te zitten waarmee hij kan winnen. Ik ben er van overtuigd dat dat ook gaat gebeuren." Capito voegt er lachend nog iets aan toe: "En als dat in een Williams zou zijn, dan zou dat nog beter zijn!"