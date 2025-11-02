Mick Schumacher wil in de IndyCar rijden komend seizoen. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is de IndyCar een goede stap voor de Duitser, maar hij waarschuwt hem wel.

De IndyCar rijdt ook op oval-circuits. Dat betekent dat de lay-out van het circuit een ovaal is. Sinds 2022 rijdt de Duitser niet meer in de Formule 1. Hij werd bij Haas vervangen door Nico Hülkenberg.

IndyCar is een goede stap

"De serie is een goede serie, het is erg competitief... Een goede stap voor de Duitser; hij heeft daar een zeer bemoedigende test gehad. Als hij zich op zijn gemak voelt in Amerika, de kneepjes van het ovalracen onder de knie krijgt – en daar heeft hij een paar races voor nodig – dan komt het zeker goed", vertelt Marko aan Sport.de.

De IndyCar verschilt nogal van de Formule 1. Er zijn onder andere meer coureurs op de baan, een andere puntentelling en andere circuits. Het wordt dus wennen voor Mick Schumacher. Marko zegt: "Dat zou te gevaarlijk voor mij zijn. Bij een gemiddelde snelheid van maximaal 340 kilometer per uur bestaat het risico op ernstige ongelukken. In zo'n geval gaat het meestal om een zware botsing."

Schumacher had geen prettige ervaring de F1

In 2021 werd Mick Schumacher aangekondigd als nieuwe Haas-coureur. Samen met Nikita Mazepin vervingen de rookies de ervaren Romain Grosjean en Kevin Magnussen. De Duitser wist niet gelijk te overtuigen en behaalde geen punten in zijn rookie-seizoen. Zijn beste resultaat dat seizoen was de twaalfde plek tijdens de Grand Prix van Hongarije.

Zijn tweede seizoen als F1-coureur ging al heel wat beter. De Duitser behaalde de zesde plek tijdens de Grand Prix van Oostenrijk en in totaal twaalf punten. Het was niet goed genoeg om in de F1 te blijven, dus moest Schumacher opnieuw op zoek naar een stoeltje. Het is de Duitser tot nu toe niet gelukt om een team te overtuigen.