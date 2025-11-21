Voormalig Formule 1-coureur Mick Schumacher heeft zijn vertrek bij Alpine aangekondigd. De Duitse coureur reed in het World Endurance Championship voor Alpine, en presteerde daar wisselend. Wat Schumacher volgend jaar gaat doen, is nog niet duidelijk. De Duitser hint op een snelle aankondiging.

Schumacher reed in 2021 en 2022 in de Formule 1 voor het team van Haas. Bij de Amerikaanse renstal wist de zoon van F1-legende Michael Schumacher weinig goede dingen te laten zien, en crashte hij regelmatig. Schumacher vond na zijn vertrek bij Haas onderdak bij Mercedes, waar hij fungeerde als reservecoureur. Hij was bij alle races aanwezig, en combineerde deze rol vorig jaar met een WEC-zitje bij het Hypercar-team van Alpine.

Eind vorig jaar vertrok Schumacher bij Mercedes, en hij maakte er geen geheim van dat hij droomde van een comeback in de Formule 1. Hij wilde zich voor dit jaar volledig focussen op zijn Hypercar-avontuur, en deelde de auto met startnummer 36 met de Franse coureur Jules Gounon en Frédéric Makowiecki. Ze kenden een wisselvallig seizoen, met een derde plaats in Imola en Spa-Francorchamps als beste resultaat.

Schumacher deelt statement

Aan dit avontuur komt nu een einde, zo maakt Schumacher bekend op Instagram: "Ik ben dankbaar voor deze twee jaar met Alpine. Ik heb heel erg veel geleerd op en naast de baan, en ik ben iedereen dankbaar die hier onderdeel van uit heeft gemaakt. Ik wens ze het allerbeste voor de toekomst." Hij sluit af met een mysterieuze boodschap: "Stay tuned voor 2026!"

Wat gaat Schumacher nu doen?

Wat Schumacher nu gaat doen, is nog niet duidelijk. Een terugkeer naar de Formule 1 lijkt in ieder geval niet mogelijk te zijn, aangezien vrijwel alle stoeltjes zijn vergeven en Schumacher nergens in beeld is geweest. De kans is veel groter dat hij de overstap gaat maken naar de Verenigde Staten.

Schumacher werkte vorige maand een IndyCar-test af met het team van Rahal Letterman Lanigan Racing op het circuit van Indianapolis. De kans is dan ook groot dat Schumacher een contract gaat tekenen in deze sterk bezette klasse.