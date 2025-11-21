user icon
Belangrijke Alpine-coureur kondigt vertrek aan

Belangrijke Alpine-coureur kondigt vertrek aan
  Gepubliceerd op 21 nov 2025 13:22
  • comments 5
  Door: Bob Plaizier

Voormalig Formule 1-coureur Mick Schumacher heeft zijn vertrek bij Alpine aangekondigd. De Duitse coureur reed in het World Endurance Championship voor Alpine, en presteerde daar wisselend. Wat Schumacher volgend jaar gaat doen, is nog niet duidelijk. De Duitser hint op een snelle aankondiging.

Schumacher reed in 2021 en 2022 in de Formule 1 voor het team van Haas. Bij de Amerikaanse renstal wist de zoon van F1-legende Michael Schumacher weinig goede dingen te laten zien, en crashte hij regelmatig. Schumacher vond na zijn vertrek bij Haas onderdak bij Mercedes, waar hij fungeerde als reservecoureur. Hij was bij alle races aanwezig, en combineerde deze rol vorig jaar met een WEC-zitje bij het Hypercar-team van Alpine.

Eind vorig jaar vertrok Schumacher bij Mercedes, en hij maakte er geen geheim van dat hij droomde van een comeback in de Formule 1. Hij wilde zich voor dit jaar volledig focussen op zijn Hypercar-avontuur, en deelde de auto met startnummer 36 met de Franse coureur Jules Gounon en Frédéric Makowiecki. Ze kenden een wisselvallig seizoen, met een derde plaats in Imola en Spa-Francorchamps als beste resultaat.

Schumacher deelt statement

Aan dit avontuur komt nu een einde, zo maakt Schumacher bekend op Instagram: "Ik ben dankbaar voor deze twee jaar met Alpine. Ik heb heel erg veel geleerd op en naast de baan, en ik ben iedereen dankbaar die hier onderdeel van uit heeft gemaakt. Ik wens ze het allerbeste voor de toekomst." Hij sluit af met een mysterieuze boodschap: "Stay tuned voor 2026!"

Wat gaat Schumacher nu doen?

Wat Schumacher nu gaat doen, is nog niet duidelijk. Een terugkeer naar de Formule 1 lijkt in ieder geval niet mogelijk te zijn, aangezien vrijwel alle stoeltjes zijn vergeven en Schumacher nergens in beeld is geweest. De kans is veel groter dat hij de overstap gaat maken naar de Verenigde Staten.

Schumacher werkte vorige maand een IndyCar-test af met het team van Rahal Letterman Lanigan Racing op het circuit van Indianapolis. De kans is dan ook groot dat Schumacher een contract gaat tekenen in deze sterk bezette klasse.

Reacties (5)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.841

    Belangrijk.

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 13:44
    • John6

      Posts: 11.293

      Ik zag de titel en de foto, Belangrijke Alpine-coureur, ik moest wel even lezen wie het was, maar een belangrijke coureur ben ik niet tegen gekomen in het artikel.

      • + 0
      • 21 nov 2025 - 14:39
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.841

      Ik ook niet.

      • + 0
      • 21 nov 2025 - 15:45
    • Larry Perkins

      Posts: 61.583

      Maak er maar schijtlollige grapjes over, maar dit kan wel eens de genadeklap voor Alpine betekenen! Een inktzwarte dag voor de (Franse) autosport...

      • + 0
      • 21 nov 2025 - 16:13
  • Babs

    Posts: 99

    Mick Schumacher belangrijk? Serieus? Zijn vader was belangrijk, Mick heeft niets gepresteerd in de F1 en doet er dus niet toe. Sorry hoor...

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 16:02

show sidebar