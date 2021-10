Albon hekelt verhalen over druk naast Verstappen: "Soort van mythe"

Er lijkt de afgelopen jaren een soort vloek te rusten op het tweede stoeltje van Red Bull Racing. De coureur naast Max Verstappen lijkt enorm veel druk te ervaren en dat gaat vaak fout. Alexander Albon en Pierry Gasly ondervonden dat aan levende lijven en zelfs de ervaren Sergio Perez heeft er nu moeite mee.

Albon kijkt dit jaar vanaf de zijlijn toe nadat hij door Red Bull aan de kant was geschoven. Hij werd in de DTM neergezet voor dit seizoen en keert volgend jaar weer terug in de koningsklasse bij Williams. De Thaise coureur is gebrand op revanche.

Mythe

De Thaise Brit is echter niet te spreken over het tweede Red Bull stoeltje verhaal. In gesprek met Motorsport-total.com doet hij zijn verhaal: "Eerlijk gezegd, alle verhalen over de druk zijn een soort van mythe. Het komt neer op de coureur die zichzelf veel druk oplegt, het komt op jezelf neer."

Media

Albon merkt dan ook een wezenlijk verschillen tussen de DTM en de Formule 1. De huidig DTM-coureur spreekt zich daarover ook uit: "De media daar is veel agressiever. Je bent er nog steeds om te presteren en je werk goed te doen. Dus als ik rij in de DTM zet ik mijzelf onder druk om goed te presteren."