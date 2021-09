Samenvatting VT1 Grand Prix van Italië: Hamilton halve seconde sneller dan Verstappen en Bottas op Monza

Lewis Hamilton is bijna een halve seconde sneller op Monza dan Max Verstappen tijdens de eerste vrije training tijdens de Italiaanse Grand Prix. De Brit kreeg op medium-banden een lichte slipstream van Yuki Tsunoda, terwijl Verstappen op de zachte band zijn snelste tijd noteerde. Verstappen komt 0,452 seconden tekort op Hamilton. Valtteri Bottas rijdt de derde snelste tijd.

De top tien daarachter is als volgt: Stroll, Gasly, Vettel, Sainz, Alonso, Ricciardo en Perez.

Lewis Hamilton en Max Verstappen zetten hun kampioenschapsstrijd dit weekend voort op de legendarische en historische 'Temple of Speed' op het Italiaanse Autodromo Nazionale di Monza nabij Milaan. GPToday doet - zoals u gewend bent - live verslag van alle trainingen. Ververs deze pagina daarom met regelmaat om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen vanaf het Italiaanse circuit.

Dit weekend volgt de F1 een sterk afwijkend tijdschema, meer daarover leest u hier. In het voorprogramma van de F1 rijdt dit weekend de Formule 2 en de Porsche Supercup.

love a good snap from Monza! 📸 🇮🇹 pic.twitter.com/m8Dq5katFZ — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) ___Escaped_link_613b831d55c07___

De Grand Prix van Italië is ronde nummer 14 op de F1-kalender van 2021. Bijzonder dit weekend is dat dit weekend voor de tweede keer in de geschiedenis van de Formule 1 een sprintrace wordt gereden. Robert Kubica keert voor de tweede keer terug achter het stuur van de Alfa Romeo, hij vervangt Kimi Raikkonen die zijn laatste Italiaanse Grand Prix moet missen vanwege een coronabesmetting. Ook tijdens de Grand Prix van Zandvoort kwam de Fin niet in actie nadat hij na de vrijdag positief testte op Covid-19. Tijdens deze eerste vrije trainingen hebben de heren coureurs en hun teams slechts een uur de tijd om hun bolides op snelheid te krijgen voorafgaand aan de kwalificatie die eind deze middag wordt verreden op Monza.

Waar draait het allemaal om?

Uitgangspunt is de hevige kampioenschapsstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Hoewel Hamilton drie WK-punten tekort komt op Verstappen, staat Mercedes met twaalf WK-punten vóór op Red Bull Racing. Het is dus van belang dat Sergio Perez dit weekend ook op snelheid komt, geen fouten maakt en zich mengt aan de kop van het veld.

Final prep before we dive into quali 👊 pic.twitter.com/22mvnRKnmO — Williams Racing (@WilliamsRacing) ___Escaped_link_613b831d55c0a___

Track and Air

De temperaturen zijn relatief hoog op Monza. Momenteel is de buitentemperatuur zo'n 27 graden Celsius, af en toe schuift er een wolk voor de zon. De baantemperatuur ligt bij het begin van de training op 40 graden Celsius, maar daalt een aantal graden gedurende de sessie vanwege wolken voor de zon.

Start van de training

Carlos Sainz vat de koe bij de hoorns. Net als op Zandvoort verschijnt de Spaanse Ferrari-coureur als eerste op de baan. Zijn teamgenoot verremt zicht bij het aanremmen van de Variante de Rettifilo, de eerste chicane op het Italiaanse circuit. Het is dezelfde plek waar ook Lando Norris zijn rempunt mist, hij is genoodzaakt te zigzaggen door de piepschuimen obstakels die daar gebouwd zijn om coureurs te ontmoedigen de bocht af te snijden.

Gedoe met Tsunoda

Yuki Tsunoda vertelt zijn team dat zijn gordels los zitten, maar kort daarna meldt hij dat zijn riemen toch goed vast zitten. Even daarna gaat hij wijd in de eerste bocht, een aantal bochten later heeft hij het aan de stok met Nikita Mazepin die hem in de weg lijkt te zitten, ondanks dat Tsunoda op dat moment toch al niet kan gaan voor een snelle ronde. Tsunoda rijdt kort op lage snelheid naast Mazepin, maar beide heren gaan aan de kant als Max Verstappen van achteren nadert tijdens een snelle ronde.

Hamilton en Verstappen remmen te laat

Verstappen zelf mist in de ronde daarna ook zijn rempunt bij de eerste bocht nadat hij aanzet voor een tweede snelste ronde. Verstappen moet vervolgens ook zigzaggend tussen de pijlen door sturen. Lewis Hamilton remt ook te laat bij de Variante della Roggia. Hamilton gebruikt de 'escape-route' die ook in deze bochtencombinatie is aangebracht.

Charles Leclerc en Mick Schumacher gaan met vier wielen te wijd in de bocht die bekend staat als de Parabolica, de wereldberoemde bocht die sinds deze week Curva Alboreto wordt genoemd. Het betekent dat de tijden van de beide heren worden afgenomen, maar ook de ronde die zij daarna rijden. De baanlimieten moeten worden gerespecteerd, zo niet dan wordt een snelle tijd om deze reden afgenomen.

🐟👁️ pic.twitter.com/JFYxauQv44 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) ___Escaped_link_613b831d55c0d___

Pikorde met nog twintig minuten te gaan:

Na zo'n 40 minuten in de training is de pikorde als volgt: Ricciardo, Perz, Hamilton, Leclerc, Gasly, Sainz, Verstappen, Norris, Ocon, Stroll, Giovinazzi, Vettel, Kubica, Alonso, Bottas, Tsunoda, Mazepin, Schumacher, Latifi en Russell.

Hamilton snel op de medium-band met slipstream

In de laatste twintig minuten valt echter te verwachten dat de coureurs een kwalificatierun zullen simuleren met de zachte banden. Terwijl Max Verstappen een voorlopig snelste tijd noteert van 1:21.378 op de zachte band, gaat Lewis Hamilton op de medium-band een halve seconde sneller. Het lijkt erop dat Lewis Hamilton echter een slipstream had toen hij zijn voorlopig snelste tijd van 1:20.926 noteerde op dus de medium-band.

Met nog een paar minuten te gaan proberen de heren allemaal een slipstream bij elkaar te krijgen, met een soort file tot gevolg voor de laatste bocht.

Lewis Hamilton blijft het snelste, voor Verstappen en Bottas. De Brit kreeg echter tijdens het noteren van zijn snelste tijd een 'tow' (slipstream) achter de bolide van Yuki Tsunoda. Ook ging Hamilton erg wijd bij het uitkomen van de laatste bocht, maar die tijd werd hem niet afgenomen.

Als coureurs met vier wielen over de streep komen bij het uitkomen van de bocht die wereldwijd bekend staat als de Curva Parabolica, dan zal die ronde én de ronde die erop volgt worden ontnomen. Blijkbaar had de wedstrijdleiding geen probleem met de wijze waarop Hamilton door die bocht ging.