Capito meent dat alles nu soepeler verloopt bij Williams: "Men vertrouwde elkaar niet"

In Hongarije lukte het Williams eindelijk weer om punten te pakken. De voormalige grootmacht finishte tot hun grote vreugde met twee auto's in de punten. Volgens de teambaas Jost Capito loopt alles veel soepeler binnen het team, nadat hij de leiding over het team overnam.

In gesprek met Sport 1 prijst de teambaas van Williams - duidelijk tevreden met zijn eigen aandeel - de verbeteringen binnen het team. "Ik sta versteld over hoeveel je kan veranderen en hoe je een boost krijgt en hoe je positieve resultaten kunt krijgen zonder echt iets aan de auto te doen."

De goede resultaten van de Hongaarse Grand Prix zijn volgens Capito vooral het gevolg van een aantal veranderingen binnen het team: "Het gaat over het verbeteren van communicatie, werken aan de strategie, andere prioriteiten stellen en ook anders werken met de coureurs."

Capito trof een communicatie-nachtmerrie aan toen hij bij het team kwam. Hij heeft in de afgelopen maanden dan ook enkele veranderingen doorgevoerd binnen het team. Zijn uitspraken zullen Claire Williams wellicht doen verslikken in haar thee. Zo valt uit de woorden van de nieuwe Williams-baas op te maken dat er sprake was van een gebrek aan onderling vertrouwen tussen verschillende afdelingen binnen het team.

Extra management-laag

Capito: "Het ontwikkelingsteam en het raceteam leken wel twee verschillende bedrijven en dat werkt niet in de motorsport. Als het raceteam het ontwikkelingsteam niet vertrouwt en andersom dan is het heel moeilijk om een auto klaar te krijgen voor een race. We hebben dat veranderd doordat we nu een technisch management hebben waar zowel het raceteam als het technische team thuis verslag aan uitbrengen."

Deze verandering zou volgens Capito zijn vruchten af hebben geworpen. George Russell wist bijvoorbeeld al een paar keer Q3 te halen in de kwalificatie en de punten in Hongarije waren de voorlopige kers op de taart. Met nog een hele bak races voor de deur kan het seizoen voor Williams alleen maar beter worden, denkt Capito.