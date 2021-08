Juan-Pablo Montoya ziet zoon graag tegen Max Verstappen racen in F1

Juan-Pablo Montoya ziet zijn zoon Sebastian het graag opnemen tegen Max Verstappen in de Formule 1. Zelf stond Montoya jarenlang aan de start, terwijl ook Jos Verstappen op dezelfde grid stond. Verstappen en Montoya kwamen elkaar niet vaak tegen, aangezien de Williams begin jaren '00 vooral vooraan meereed, terwijl de Orange Arrows en later de Minardi van Verstappen vooral achteraan het veld opereerde.

Stortbui in Maleisië

Dat wil zeggen: onder normale omstandigheden. Tijdens de Grand Prix van Maleisië 2001 was namelijk alles anders. Na de moesson-stortbui kwam het pure racetalent van Jos Verstappen bovendrijven. De Nederlander wist zijn Arrows lange tijd op de tweede plaats rond te rijden, helaas bleek de benzinetank in de Arrows tegen het einde van de race te klein: Verstappen viel door een late pitstop alsnog buiten de punten.

Eerste bocht op Braziliaanse Interlagos

Een race later kwamen Montoya en Verstappen elkaar tegen tijdens de Braziliaanse Grand Prix. In de bocht waar Esteban Ocon Max Verstappen eens uit de race kegelde nadat Ocon op een ronde werd gezet, werd Montoya in 2001 door Jos Verstappen geraakt toen de Colombiaan Verstappen op een ronde achterstand wilde zetten.

Opstapklasses

Nu, zoveel jaren later, hoopt Montoya dat zijn zoontje Sebastian het binnen nu een een aantal jaren zal opnemen tegen de zoon van Jos Verstappen op het hoogste niveau in de autosport. Montoya's zoon doet het goed in de opstapklassen richting Formule 1 en Montoya zou het "cool" vinden als Sebastian het tegen Max zal opnemen. De jongste Montoya staat momenteel tweede in ADAC Formule 4.

"Max en Sebastian lijken op elkaar"

Juan-Pablo Montoya: "Dat zou cool zijn. Je weet maar nooit, we zullen zien", vertelt Montoya tegen de Nederlandse tak van Motorsport.

Hij vervolgt: "Max en Sebastian lijken een beetje op elkaar. Zij zijn allebei echte racers. Zij willen mensen inhalen, ze gaan niet zitten wachten en zij zullen alles doen dat nodig is om de klus te klaren."