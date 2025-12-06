Max Verstappen start de Grand Prix van Abu Dhabi vanaf de pole position. In de kwalificatie op het circuit van Yas Marina noteerde hij twee razendsnelle tijden, en was hij veel sneller dan de concurrentie van McLaren. Jos Verstappen volgt de prestaties van zijn zoon op de voet, en stelt dat hij nog beter presteert onder druk.

Verstappen moet in de Grand Prix van Abu Dhabi twaalf punten gaan goedmaken ten opzichte van WK-leider Lando Norris. De Brit start de race vanaf de tweede plaats, maar heeft in de kwalificatie ook gezien dat Verstappen geen last lijkt te hebben van druk. Bij Norris was dat wel het geval, en hij leek minder goed te rijden dan in eerdere sessies.

Voor Verstappen wordt het een belangrijke race, waarin hij de juiste keuzes moet maken om de vijfde wereldtitel te pakken. Verstappen weet dat Norris niet op het podium mag eindigen, anders wordt het een onmogelijke opgave. Hij heeft een wonder nodig, maar zal ook de focus op zichzelf moeten leggen.

Bijzonder avontuur

Verstappens familie is, op een enkeling na, niet aanwezig in Abu Dhabi. Vader Jos rijdt dit weekend een historische rally in Kenia, maar hij volgt de verrichtingen van zijn zoon wel op de voet. Bij De Telegraaf legt hij dat uit: "Wat ik hier allemaal meemaak. We zitten in een prachtig hotel, in de middle of nowhere. Met olifanten, giraffen en zebra's om ons heen. Het is fantastisch."

"We hebben de kwalificatie met een groep van tien man gekeken. Met de iPad in het midden, want er is geen televisie. Sommigen stonden hier te springen, niet normaal. Iedereen is voor Max. Ik vind het prachtig om te zien wat hij allemaal doet. Hij heeft zondag nog steeds geluk nodig, maar het is een bonus dat hij er in de finale van het seizoen nog zo bijstaat."

Maakt de druk Verstappen beter?

Volgens Jos voelt zijn zoon zich heel erg goed als er druk op staat: "Mensen zullen het misschien niet geloven, maar je mag het gelijk aan Max vragen. Ik weet het nog heel erg goed van vroeger. Als ik bij hem een beetje de druk erop zette, bijvoorbeeld door langs de kant streng te zijn en met gebaren duidelijk te maken dat hij harder moest gaan, dan ging hij gewoon harder. Dat heeft hij nog steeds. Daarom heeft Max altijd wat extra's."