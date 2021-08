Albon kandidaat voor Alfa Romeo en Williams maar Marko wil hem behouden voor simulator

Er is een nieuwe kandidaat naar voren gekomen voor de potentiële vacatures bij Williams en Alfa Romeo voor 2022. Alex Albon verloor zijn Red Bull-stoel eind vorig jaar, maar hij is reservecoureur gebleven en racet met de steun van het energiedrankbedrijf in de Duitse DTM-serie.

De 25-jarige sluit een terugkeer naar de Formule 1 niet uit. De in Engeland geboren Thaise coureur: "Deze tijd van het jaar is waarin de gesprekken plaatsvinden. Maar in mijn situatie moet je altijd openstaan ​​voor andere opties zoals Indycar of Formule E. Als er een kans is om in de Red Bull-familie te blijven, zal ik die zeker grijpen."

Red Bull wil Albon behouden

Vanuit het perspectief van Red Bull blijft Albon een belangrijk onderdeel van het Formule 1-team. Helmut Marko geeft aan dat hij Albon niet kwijt wil: "Hij is onze beste coureur in de simulator. Zijn bijdrage aan de ontwikkeling is enorm belangrijk voor het team. We zullen zijn toekomst niet verpesten, maar we willen hem bij ons houden."

Marko ontkent echter niet dat Red Bull Albon zelfs zou kunnen helpen om kansen voor 2022 te ontdekken, met Williams en Alfa Romeo die stoeltjes beschikbaar hebben op de markt. "Dat zou afhangen van de details van de contracten", zei Marko.