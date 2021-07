Williams: "Nico Hulkenberg staat op onze lijst van coureurs voor 2022"

Nico Hulkenberg kan weer lachen. Onlangs trouwde hij met zijn vriendin, maakte bekend dat hij vader wordt aangezien vrouw in verwachting is maar er is nog een reden waarom de Duitser mag lachen. Williams CEO Jost Capito heeft aangegeven dat De Hulk op een grote lijst van kandidaten staat voor een stoeltje in 2022 bij het Britse team.

Hulkenberg racete voor het laatst een heel seizoen in de Formule 1 in 2019 voordat hij door Renault aan de kant werd gezet ten gunste van Esteban Ocon.

Super sub

De Duitser, die het record heeft voor de meeste racestarts zonder een podiumplaats, weigerde zijn droom om terug te keren op te geven en nam vorig seizoen deel aan drie races met Racing Point. Hulkenberg die als invaller inviel toen de coureurs van het team uit Silverstone positief testten op corona, scoorde 10 punten en werd de 'super sub' genoemd.

Dat was echter niet genoeg om hem een ​​racestoeltje voor 2021 te bezorgen, waar hij naar verluidt in de race zou zijn om zich bij Red Bull aan te sluiten. In plaats daarvan kozen ze ervoor om met Sergio Perez in zee te gaan, waardoor Hulkenberg een rol als reservecoureur op zich nam bij Aston Martin en ook bij Mercedes.

Williams flirt met Hulkenberg

Maar hoewel hij op 33-jarige leeftijd en twee jaar niet actief is, lijkt het alsof zijn kansen op een comeback klein zijn, maar Williams heeft toegegeven dat ze geïnteresseerd zijn.

Maar, zei Capito, hij is slechts één coureur op een lange lijst van namen: "Ik denk dat we op dit moment geen enkele coureur uitsluiten die beschikbaar zou zijn voor volgend jaar. Nico is beschikbaar voor volgend jaar, dus we hebben een behoorlijk lange lijst."

Williams zal volgens de geruchtenmolen in de F1-paddock volgend seizoen minstens één nieuwe coureur nodig hebben doordat George Russell naar Mercedes gaat vertrekken en teamgenoot worden van Lewis Hamilton.