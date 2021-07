Kwalificatie Britse F1 GP: Hamilton tovert konijn uit hoed en is sneller dan Max Verstappen op Silverstone

Lewis Hamilton heeft de snelste tijd gereden tijdens de kwalificatie van de Britse Grand Prix op Silverstone. Met een 1:26.134 is hij 0,075 van een seconde sneller dan Max Verstappen.

De top-tien is vervolgens: Bottas, Leclerc, Perez, Norris, Ricciardo, Russell, Sainz en Vettel.

Historisch

De kwalificatie voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië is voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 op vrijdagavond, vanwege het nieuwe sprintrace-format. Morgenavond wordt er een sprintrace gehouden als kwalificatie voor de race. Tijdens de kwalificatie van deze vrijdagavond wordt bepaald wie er op welke positie mag starten tijdens de sprintrace.

Zelfs Lewis Hamilton was verrast met de snelheid van Max verstappen tijdens de eerste vrije training voor de Britse Grand Prix. Hamilton deed er zo'n zeven tienden langer over om het rondje te rijden dan Max Verstappen. Het uitgangspunt voor de kwalificatie is dan ook: Kan Lewis Hamilton een konijn uit een hoge hoed toveren en alsnog het gat naar Max Verstappen dichten?

Live-verslag

GPToday doet live-verslag van de ontwikkelingen op de baan. Ververs deze pagina daarom met regelmaat om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen langs het circuit. Uiteraard kunt u uw mening kwijt in de chat.

Upgrades

Aangezien Mercedes upgrades heeft meegenomen dit weekend is de vraag hoe snel Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor de dag kunnen komen op de thuisbasis van Mercedes. Ook Red Bull Racing heeft verbeteringen aangebracht; Max Verstappen en Sergio Perez beschikken over een nieuwe vloer onder hun bolides.

De laatste vijf races werden op naam geschreven van Max Verstappen en Sergio Perez, kan Red Bull Racing dit weekend weer zo sterk voor de dag komen op 'Mercedes-baan' Circuit Silverstone?

Track and Air

De sessie gaat van start onder een stralende zon. De baantemperatuur is 40 graden Celsius, de luchttemperatuur is 25 graden Celsius. Het circuit is vanaf 1950 elk jaar gastheer geweest van de Britse Grand Prix. De baan is gebouwd op een voormalig vliegveld van de Royal Air Force.

Max Verstappen lijkt er in ieder geval zin in te hebben deze kwalificatie.

Don’t know if we should call today Quali day or not 🤔 Anyway, it's full focus, going as fast as we can 💨 🦁 #UnleashTheLion 🇬🇧 #BritishGP pic.twitter.com/aClIfMzmgi — Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 16, 2021

Start Kwalificatie Grand Prix van Groot-Brittannië

Als het licht aan het einde van de pitstraat groen wordt, rijden de eerste auto's direct naar buiten. Lando Norris is een van de eerste coureurs die zich laat zien op het Britse asfalt. Hij zwaait naar de fans en slingert heen en weer om de Britse fans, die massaal zijn komen opdraven, te begroeten. Norris is vandaag in een uitstekende uitgangspositie om de snelste Britse coureur te worden. Tijdens de eerste vrije training was Norris sneller dan Lewis Hamilton. Kan hij dit herhalen tijdens de kwalificatie voor de sprintrace van morgen?

Met nog vijf minuten te gaan moeten Ricciardo, Latifi, Stroll, Schumacher en Mazepin verbeteren om door te mogen naar Q2.

Verstappen rijdt, voor wat het waard is, de voorlopig snelste tijd met een 1:26.751. Hij is daarmee vier tienden sneller dan Lewis Hamilton, Norris, Bottas, Alonso, Gasly Ricciardo, Sainz, Leclerc en Perez.

Er zijn echter nog twee minuten te gaan en iedereen kan nog aanscherpen.

George Russell rijdt op het vallen van de vlag een geweldige ronde, hij noteert de voorlopig veertiende tijd en mag wederom door naar Q2.

Afvallers Q1

Afvallers zijn: Tsunoda, Raikkonen, Latifi, Schumacher en Mazepin. Mazepin maakt een spin en kan zijn langzaamste tijd niet aanscherpen. Latifi komt 0,583 seconde tekort op zijn teamgenoot Russell. Die laatste krijgt applaus van zijn thuispubliek, maar ook van zijn monteurs.

Q2

Als iedereen een snelste tijd heeft genoteerd, ziet de top tien er zo uit: Verstappen, Hamilton, Bottas, Perez, Vettel, Ricciardo, Sainz, Leclerc, Norris, Ocon.

George Russell rijdt wederom een sterke ronde, hij rijdt zijn Williams voor eigen publiek naar de zevende tijd. Opnieuw krijgt de Brit een warm applaus van zijn thuispubliek en team.

Afvallers Q2

Afvallers zijn: Alonso, Gasly, Ocon, Giovinazzi, Stroll.

Lewis Hamilton was in dit kwalificatiedeel sneller dan Max Verstappen. Hamilton reed een 1:26.023 en is daarmee 0.292 sneller dan Max Verstappen.

De top-tien ziet er daar achter als volgt uit: Bottas, Sainz, Leclerc, Perez, Russell, Vettel, Ricciardo en Norris.

Q3

De klokken worden weer op nul gezet en de duizenden fans langs het Britse asfalt maken zich evenals de coureurs op voor het laatste deel van de kwalificatie. In dit deel wordt bepaald wie er vanaf de eerste plaats mag starten tijdens de sprintrace die zaterdagavond wordt gereden.

Hamilton rijdt naar buiten en zegt tegen zijn team: "Laten we deze gasten geen 'tow' geven." Achter hem rijdt Max Verstappen naar buiten.

Max Verstappen geeft aan niet tevreden te zijn met de voorkant van zijn auto. Hij heeft last van onderstuur "tot aan de maan", geeft hij aan via de boordradio.

Lewis Hamilton noteert de voorlopig snelste tijd met een 1:26.134. Daarmee is hij 0,172 seconden sneller dan Max Verstappen.

Met nog drie minuten te gaan is de top-tien als volgt: Hamilton, Verstappen, Bottas, Perez, Norris, Ricciardo, Leclerc, Sainz, Russell en Vettel.

Er is echter nog ruim twee minuten te gaan.

George Russell zet zijn Williams op een indrukwekkende voorlopig zevende snelste tijd. Voor de derde keer krijgt hij de handen van de Britten tegen elkaar.

Met het vallen van de vlag is het de vraag of Max Verstappen alsnog wat uit zijn auto weet te peuren. Het resultaat ziet u hieronder.