Chat mee tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië 2021

U kent het adagium: drop it like it's hot. Uw welgewaardeerde en onvolprezen mening, mag u altijd van u afschrijven op GPToday.net.

De ontwikkelingen op Silverstone kunt u hier bespreken tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Het is de tiende Formule 1 race van het tot nu toe zeer spannende F1-seizoen van 2021.

Gaan Max Verstappen en Lewis Hamilton elkaar weer wiel-aan-wiel treffen op dit circuit? Kan Mercedes haar vormdip te boven komen en hoe gaan Red Bull Racing, Ferrari, McLaren, AlphaTauri, Aston Martin, Alpine, Williams, Alfa Romeo en Haas F1 het doen op Silverstone? Chat er hier beneden op los!