Bandenexpert Van de Grint kraakt Pirelli na ploffende band Max Verstappen: “Kan geen toeval zijn"

Bandenexpert Kees van de Grint gelooft niet dat rommel op de baan de oorzaak is van de ploffende band van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. Halverwege de race vloog Lance Stroll een paar honderd meter eerder op identieke wijze van de baan met eveneens een falende linker achterband. “Dat kan toch geen toeval zijn.”

Van de Grint was als vertrouweling van Michael Schumacher een van de sleutelfiguren achter de successen van Michael Schumacher met Ferrari en Bridgestone.

Allard Kalff vraagt in RTL Slipstream aan Kees van de Grint in hoeverre dit een flop was van Pirelli. Van de Grint kan niet anders dan bevestigen: “ We moeten het er over hebben. Je weet dat ik er niet zo van houd, maar dit was een absoluut debacle.”

Kees van de Grint kraakt de bandenmaker van Pirelli. Volgens van de Grint is het debacle van een crashende Max Verstappen, die zijn leidende positie verloor, geheel te verwijten aan bandenmaker Pirelli.

Michelin en het debacle van Indianapolis 2005

Kees van de Grint herinnert de kijker aan het fiasco van Michelin-rubber in Indianapolis in 2005, waarbij meer dan de helft van het F1-veld niet van start kon tijdens de Grand Prix van Indianapolis vanwege het falende rubber van Michelin. Destijds kwam Michelin er ronduit voor uit dat het aan hun banden lag, terwijl Pirelli nu oorzaken elders probeert te vinden en zelf een onderzoek op eigen banden aankondigt. Max Verstappen gaf al aan weinig vertrouwen te hebben in de uitkomst van dat onderzoek.

Advies Pirelli tijdens het weekend: Bandenspanning omhoog

Pirelli zei tijdens het raceweekend al dat de minimale bandenspanning omhoog moest, voor Van de Grint een teken dat er toen al bekend was dat er mogelijke problemen aan zaten te komen.

Van de Grint: “Toen was er denk ik al bekend dat er problemen zouden kunnen komen. Want dat doe je alleen maar als je bijvoorbeeld vrijdags of zaterdags na de trainingen een paar banden geïnspecteerd hebt, het liefst allemaal. En als je het werk goed doet dan zie je dat aan de aftekeningen en dan kom je met zo’n advies. Zo'n advies geef je niet niet omdat ze (de banden, red.) in perfecte conditie zijn. Dus ik vermoed dat er toen al iets bekend was.”

“Het standaard excuus is er lag vuil, maar dan heb ik naar een andere race zitten kijken.”

Van de Grint vervolgt: “Het standaard excuus is dat er vuil op de baan lag, maar dan heb ik naar een andere race zitten kijken. Je monitort die banden, het team ziet de druk, dus als de druk langzaam zakt door de slijtage, dan zie je dat de druk langzaam zakt. Dat was hier niet het geval. Het was in een keer abrupt einde oefening, dus er is iets gebroken in het karkas, daarvan ben ik overtuigd. En dat heb je geweten en dan komt Pirelli met het mooie argument: of vuil, maar het was zeker niet slijtage. Ja daar had het niets mee te doen, ja slijtage van de koorden, niet het loopvlak. We zijn natuurlijk extra fel want het kost Max de klare overwinning dat is duidelijk, maar het is niet de eerste keer. Als je dan gaat kijken; of het nu Silverstone is of Monza; waar het ook wat is: het is altid de schuld van het team want het team heeft die band niet goed gemonteerd of behandeld, of het lag aan Rosberg zijn rijstijl. Ja dat gedrag moet een keer ophouden.”

Expertise ontbreekt bij de FIA

Van de Grint had liever dat de FIA zelf een expert had die de zaak eens grondig zou onderzoeken als contra-expertise, in plaats van Pirelli zelf die hun eigen banden keurt. “Maar die expertise heeft de FIA niet. Nu is het eerder de slager die zijn eigen vlees keurt.” Van de Grint hoopt dat coureurs en invloedrijke types hier feller op gaan zijn, “zodat er iets verandert in die wereld.”

Perez wint na 'vingerprobleem' Hamilton

Door de ploffende Pirelli-band verloor Max Verstappen de leiding van de race met nog vier ronden te gaan. Lewis Hamilton wist niet te profiteren van de exploderende band van Verstappen, bij de tweede herstart vloog hij recht door in de eerste bocht. Een 'vingerprobleem' zou daarvan de oorzaak zijn. Sergio Perez scoorde daarna maximale punten voor Red Bull Racing door de race te winnen.