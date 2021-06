Perez wint voor Red Bull GP van Azerbeidzjan na crash Verstappen en remfout Hamilton

Sergio Perez heeft de Grand Prix van Azerbeidzjan gewonnen voor Sebastian Vettel en Pierre Gasly.

Vier ronden voor het einde crashte Max Verstappen met een klapband uit de race, waarna de race werd stil gelegd en herstart. Bij die herstart schoot Lewis Hamilton rechtdoor, waardoor hij buiten de punten viel.

Samenvatting

GPToday houdt voor u een live-verslag bij van de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. Ververs deze pagina met regelmaat om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op de baan in Bakoe. Grote vraag: Kunnen Red Bul Racing en Max Verstappen hun leiding in de WK-stand behouden nu Lewis Hamilton vanaf de tweede startplaats vlak vóór Verstappen van start mag.

De wind zou zijn toegenomen ten opzichte van de afgelopen dagen. De 'city of winds' staat bekend om wind die tussen de gebouwen doorblaast en de coureurs zomaar kan verrassen.

Start van de race

Iedereen komt goed van zijn plaats, Carlos Sainz moet in bocht twee eieren voor zijn geld verkiezen als Sergio Perez toeslaat in bocht twee. Ook Pierre Gasly valt ten prooi van Perez. De Mexicaan beleeft een sterke start. Lewis Hamilton gaat voorbij aan Charles Leclerc en pakt de leiding van de race. Bij de doorkomst voor de derde ronde is de top-tien als volgt:

Leclerc, Hamilton, Verstappen, Perez, Gasly, Sainz, Alonso, Tsunoda, Vettel en Bottas.

Lando Norris lijkt te worstelen in de McLaren, hij verliest in de eerste paar ronden drie plaatsen. Hij rijdt nu buiten de top-tien mee op de elfde plaats, voor zijn teamgenoot Ricciardo.

Ocon valt uit

Esteban Ocon komt met zijn Alpine de pitstraat in gereden en parkeert zijn auto bij het team. Via de boordradio roept hij: "Ik verlies snelheid, ik verlies snelheid." Hij is de eerste uitvaller van de dag.

Na vijf ronden rijden is de slagorde in de top-tien: Hamilton, Leclerc, Verstappen, Perez, Gasly, Sainz, Alonso, Tsunoda, Vettel en Bottas.

Verstappen pakt Leclerc met DRS

Charles Leclerc is kansloos als Max Verstappen zijn achtervleugel openklapt achter de Ferrari: de Ferrari is kansloos. In een ronde tijd van Leclerc helemaal van het podium als de snelle Sergio Perez het voorbeeld van Verstappen volgt: De beide Red Bulls kunnen nu gaan jagen op Lewis Hamilton. Verstappen zal de afstand tot Hamilton willen verkleinen tot onder de seconde, om in de DRS-zone te kunnen toeslaan. Vooralsnog rijdt Hamilton een aantal snellere ronden dan Verstappen.

Leclerc wisselt naar hard rubber

Ferrrari maakt een vroege pitstop en wisselt van de zachte band naar de harde band. Ook Yuki Tsunoda komt de pitstraat binnen en hij wisselt naar hard: Leclerc valt terug naar P10 en Tsunoda naar de voorlopige P12. Twee ronden na zijn teamgenoot komt ook Carlos Sainz naar zijn team: hij wisselt eveneens naar hard.

Het brengt Sainz niet direct veel geluk: Sainz maakt een fout en remt te laat bij bocht acht. Hij gebruikt de achteruit versnelling en zorgt voor een kortstondige gele vlag. Sainz kan zijn weg vervolgen maar valt terug naar de vijftiende plaats.

Hamilton maakt pitstop

Lewis Hamilton maakt zijn pitstop en geeft de leiding uit handen aan Verstappen. Hamilton valt terug naar de vierde plaats en komt de baan weer op op hard rubber. Max Verstappen maakt een snellere pitstop; hij gaat naar de medium-banden en komt voor Lewis Hamilton weer de baan op.

Red Bull pakt de virtuele leiding van de race

Sergio Perez komt even daarna naar binnen voor een wissel naar de harde band, maar die wissel verloopt niet helemaal soepel; er is een klein oponthoud bij de achterbanden. Het is echter alsnog een snelle pitstop en Sergio Perez komt voor de neus van Lewis Hamilton naar buiten: Red Bull Racing heeft de virtuele leiding in de race nu perfect in handen. Alleen Sebastian Vettel is nog niet naar binnen geweest en hij rijdt op harde banden en een andere strategie voorlopig op de eerste plaats in zijn Aston Martin.

Red Bull Racing pakte Lewis Hamilton dus op strategie en heeft nu ook Sergio Perez vóór Lewis Hamilton. Deze situatie had het team van Red Bull Racing de laatste jaren zo graag vaker gezien: de tweede auto die serieus mee kan doen en kan worden ingezet in het strategische steekspel met de concurrenten van Mercedes.

Lewis Hamilton staat er alleen voor: Bottas tiende

Daarover gesproken: Lewis Hamilton staat er vandaag grotendeels alleen voor: Valtteri Bottas rijdt al vanaf de start van de race rond op de tiende positie en kan op geen enkele manier van dienst zijn voor zijn team vanaf die positie.

Sebastian Vettel gaat vanaf zijn tijdelijke eerste plaats naar de pitstraat om de harde banden waarop hij van start was gegaan te verwisselen: Verstappen naar de eerste plaats. Hij trekt een gat van 3,4 seconden naar Sergio Perez, die veel in zijn spiegels moet kijken naar Lewis Hamilton die vlak achter de Mexicaan aan zit, maar niet dicht genoeg is om een aanval met DRS in te zetten: 1,1 seconden. Vettel doet goede zaken: Hij komt op de zevende positie naar buiten en rijdt voorlopig wederom goed in de punten op een stratencircuit in zijn groene auto van Aston Martin.

Nikita Mazepin spint in bocht vier

Max Verstappen wordt gewaarschuwd voor de stevige wind van achteren die er kan staan bij bocht vier, als even daarna Nikita Mazepin in de fout gaat in die bocht. Hij kan zijn auto weer de juiste kant op keren en zijn weg vervolgen.

Hamilton beweert dat hij het niet kan bijhouden, is dit een oprechte Hamilton die het niet kan bijhouden of is dit een manier om zijn concurrenten zand in de ogen te strooien voordat hij later alsnog weer zal toeslaan?

Spaans onderonsje

Carlos Sainz ondertussen stijdt met zijn landgenoot en zijn vroegere grote voorbeeld; de Spanjaarden knokken voor de twaalfde plaats. De Alpine is niet opgewassen tegen de Ferrari die voorbij raast op het lange, lange, lange rechte stuk van Bakoe. DRS geeft de Ferrari meer snelheid met een opengeklapte achtervleugel. P12 voor Sainz.

Stand van zaken na 30 ronden

Na dertig ronden racen is de pikorde als volgt: Verstappen, Perez, Hamilton, Stroll, Gasly, Leclerc, Vettel, Tsunoda, Norris, Bottas, Ricciardo, Sainz, Alonso, Giovinazzi, Raikkonen, Russell, Latifi, Schumacher en Mazepin. Ocon is de enige uitvaller.

Max Verstappen krijgt van zijn team te horen op elke plekken hij extra moet opletten voor de wind, die onveranderd lijkt.

Lance Stroll crasht hard na klapband: safetycar

Lance Stroll heeft een lekke band aan het begin van het rechte stuk: hij vliegt op volle snelheid in de muur en is kansloos een passagier van zijn auto. De Canadese coureur wordt door de doktersauto opgepikt en afgeleverd bij zijn team. Stoll is oké maar ziet er rillerig uit. Zijn rijke vader geeft hem een klopje op zijn schouder. De safetycar periode kan wel eens lang gaan duren: de pitstraat is gesloten vanwege de plaats waar de crash plaatsvond: daar ligt veel rommel op de baan. Er moet worden schoon gemaakt en gebezemd.

Pitstraat open

Nikita Mazepin mag zichzelf van zijn ronde achterstand ontdoen en de safetycar voorbij gaan. Als de pitstraat open gaat maken Alonso, Giovinazzi, Russell en Schumacher een pitstop. Bij Schumacher gaat er iets mis, hij wordt teruggeduwd naar zijn team en krijgt dan alsnog de juiste banden gewisseld.

Herstart

Als de rommel van Stroll's crash is opgeruimd gaat de race weer van start. Sergio Perez weet Lewis Hamilton achter zich te houden. Sebastian Vettel heeft de heilige geest over zich gekregen; hij haalt de ene na de andere coureur in en klimt naar de vierde positie. Charles Leclerc verremt zich behoorlijk en lijkt even zijn Ferrari achterin de Aston Martin te boren: de twee missen elkaar op een haar na nadt de voorwielen van de Ferrari blokkeren.

De rook van de blokkerende wielen is snel verdwenen, maar met vlakke kanten de banden zal de Ferrari-coureur zijn race moeten vervolgen. Wellicht heeft Leclerc morgen hoofdpijn.

De randorde na 40 ronden racen

Verstappen, Perez, Hamilton, Vettel, Gasly, Leclerc, Tsunoda, Norris, Sainz, Ricciardo. Bottas rijdt op de veertiende plaats: niet omdat omdat ook hij een stop gemaakt heeft tijdens de safetycar, maar omdat hij door jan en alleman ingehaald wordt. De snelheid ontbreekt volledig in de tweede Mercedes.

MAX VERSTAPPEN CRASHT MET KLAPBAND

Max Verstappen crasht met een klapband op volle snelheid uit de race die hij leidde. Red Bull is van slag, Max Verstappen is kansloos als zijn Red Bull op volle snelheid in de muur verdwijnt. De race wordt gestopt, het is niet duidelijk of de crash van Verstappen wordt veroorzaakt door een versleten band, of door troep op de baan. Als de band is ontploft vanwege slijtage, dan is dat onacceptabel. Verstappen stapt uit zijn auto en geeft zijn linker achterband een schop, voordat hij terug keert naar zijn team.

Auto's terug naar pitstraat

De auto's worden terug naar de pitstraat gebracht vanwege de rode vlag situatie. De race zou nog vier ronden duren. Er wordt overleg gepleegd door de wedstrijdleiding. Als er een probleem zou zijn met de banden van Pirelli, dan mag iedereen tijdens de rode vlag van banden wisselen, áls de race al wordt hersteld.

Christian Horner zegt dat hij denkt dat het een banden-faal is die Verstappen's crash veroorzaakte: het was bij Lance Stroll ook de linker achterband die spontaan ontplofte op het rechte stuk. Bij Verstappen lijkt sprake van een even gelijke tekortkoming van het rubber.

Herstart wordt stilstaande start

De race zal worden herstart met een stilstaande start, en wel in deze volgorde: Perez, Hamilton, Vettel, Gasly, Leclerc, Tsunoda, Norris, Sainz, Ricciardo, Alonso, Raikkonen, Giovinazzi, Latifi, Bottas, Russell, Schumacher, Mazepin.

Latifi krijgt een staf omdat hij door zijn team werd gemaand buiten te blijven, terwijl hij volgens de regels de pitstraat had moeten inrijden. Via de boordradio laat Lewis Hamilton weten dat dit niet de manier is waarop hij wil inlopen op zijn concurrent Max Verstappen, omdat hij nu buiten zijn schuld om ontbreekt bij de herstart. Toto Wolff laat via de boordradio weten het daar geheel mee eens te zijn.

Herstart: Hamilton faalt en scoort niets

Hamilton schiet rechtdoor bij de eerste bocht. Hij valt terug naar P16. Sergio Perez wint de Grand Prix, Sebastian Vettel en Pierre Gasly mogen mee naar het podium na de korte maar heftige race, waarvan het laatste deel een zinderende sprintrace werd. Max Verstappen reed de snelste raceronde maar krijgt daarvoor geen punt vanwege het niet finishen van de race.

De race wordt gewonnen voor Sergio Perez, Sebastian Vettel en Pierre Gasly. Max Verstappen komt naar de podium-ceremonie om zijn Mexicaanse teamgenoot op het podium te zien en om hem eer te betonen.