Verstappen cynisch over gesprek met Pirelli: "Ze zullen wel weer zeggen dat er brokstukken lagen"

De klapband van Max Verstappen in Bakoe tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan is niet opzichzelfstaand. Aston Martin-coureur Lance Stroll overkwam halverwege de race hetzelfde, een paar honderd meter eerder. Beide crashes, veroorzaakt door de klapbanden, leken vrijwel identiek op elkaar.

Onderzoek Pirelli

Het is echter niet de eerste keer dat op bepaalde circuits, coureurs uitvallen door een crash met als oorzaak een klapband. Bandenfabrikant Pirelli is er dan altijd om 'na gedegen onderzoek' te melden dat het aan de brokstukken heeft gelegen die op het circuit lagen.

Ongetwijfeld zal Pirelli ook nu de incidenten met Stroll en Verstappen onderzoeken, en binnen 2 weken met eenzelfde verklaring komen zoals in het verleden is gebeurd.

Kritiek op Pirelli

Red Bull-coureur Verstappen denkt er het zijne van en zei na de race tegen onder andere GPToday.net: "Ik probeerde de banden niet te zwaar te belasten, dus dat hebben we ook niet gedaan. Ronden na ronde rijden we over dezelfde lijn omdat iedereen in de slipstream wilt gaan, dus dan is het wel heel raar dat het alleen bij mij gebeurt."

"Ik denk dat ze het circuit goed hebben schoongemaakt (na de crash van Stroll - red.), maar waarschijnlijk zal Pirelli wel weer zeggen dat er carbon onderdeeltjes zijn die de crash hebben veroorzaakt. Dat was in Imola ook zo. Je kan er moeilijk iets tegen zeggen, feit is dat er weer twee banden zijn ontploft, niet alleen bij mij ook bij Stroll, en dat is enorm frustrerend."

Gesprek met Pirelli

De Nederlander verwacht dat er een gesprek zal komen met bandenfabrikant Pirelli. Cynisch is hij wel, als ernaar gevraagd wordt: "Er zal met Pirelli gesproken worden maar ik weet al de uitkomst, en die is lastig te accepteren. Pirelli zal altijd wel zeggen dat het met brokstukken te maken heeft. Er wordt zeker over gesproken, zij vinden dat ongetwijfeld ook niet fijn maar het verandert niks aan mijn resultaat."

Jos Verstappen reageert

Ook vader Jos Verstappen reageerde direct op Twitter. De voormalig F1-coureur en vader van Max staat bekend om zijn directheid en liet op een tweet van Pirelli, waarin de levensduur van de banden in Bakoe werd getoond, weten hoe hij daarover dacht.

What a joke — Jos Verstappen (@MaVic009) June 6, 2021