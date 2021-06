Wolff verklaart zeperd van Mercedes: 'vingerprobleem' voor Lewis Hamilton

Toto Wolff had een bijzondere dag als teambaas van Mercedes. Lewis Hamilton pakte de leiding enkele ronden na de start, maar al snel wisten Max Verstappen en Sergio Perez, mede door een tragere pitstop van het Duitse team, voor de Brit te komen.

Na de crash van Max Verstappen kwam er een rode vlag, en bij de staande herstart was Hamilton als een komeet weg richting de eerste bocht. Daar bleek de Brit echter een probleem te hebben met zijn rembalans, waardoor hij enkele meters aan de leiding lag maar meteen rechtdoor schoot en helemaal achteraan het veld moest aansluiten en ook zou finishen.

Vingerprobleem

In gesprek met Sky Sports legde Wolff uit dat het probleem werd veroorzaakt door een schakelaar op het stuur. Wolff hield echter vol dat het pech was. Hij zei stellig: "Dit kunnen we geen fout noemen van Lewis. Het was net toen Sergio langskwam, we hebben dezelfde procedure. Hij drukte op de knop die de rembalans veranderde en de rembalans ging helemaal naar voren en de auto stopte niet."

"Ik denk dat het meer een eenvoudig vingerprobleem was, in plaats van de rokende remmen die vóór de herstart zichtbaar waren."