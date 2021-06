Knotsgekke derde vrije training GP van Azerbeidzjan: Gasly rijdt snelste tijd, Hamilton in de slipstream van Perez na crash Verstappen

Pierre Gasly heeft de voorlopig snelste tijd gereden tijdens de laatste vrije training voorafgaande aan de kwalificatie van de Formule 1 GP van Azerbeidzjan in Bakoe. Met een tijd van 1:42.251 is Gasly sneller dan Sergio Perez en Lewis Hamilton.

Max Verstappen parkeert halverwege de training zijn Red Bull Racing-bolide in de muur van bocht 15 en zorgt voor een rode vlag omdat hij zijn auto niet naar de pitstraat terug kan rijden.

De voorlopige top-tien ziet er als volgt uit: Gasly, Perez, Hamilton, Leclerc, Sainz, Norris, Alonso, Tsunoda, Ocon en Ricciardo.

Start van de training

Kan Mercedes herstellen nadat zij gisteren hun vorm maar niet leken te vinden in de straten van Bakoe? GPToday houdt voor u een live-verslag bij. Ververs deze pagina dan ook regelmatig om niets te missen van de actie op de baan in Bakoe.

Vieze baan

Nikita Mazepin is één van de eersten die de baan op komt, hij merkt tijdens zijn out-lap dat de baan nog erg weinig grip biedt. "De baan is nog erg vies", valt te horen via de teamradio van HaasF1.

Het team van Mercedes viel gisteren buiten de top-tiien. Hamilton kwam niet verder dan de elfde tijd, terwijl Bottas de zestiende snelste tijd op de klokken zette. Teambaas Toto Wolff wilde gisteravond dan ook niet met de pers praten, want hij was druk met gesprekken met zijn teamleden en engineers. Kan Mercedes vandaag de W12 zo zien af te stellen dat de auto toch meer grip heeft en snellere rondetijden kan noteren?

Hamilton klaagt over weinig grip

Via de boordradio klaagt Lewis Hamilton: "Weinig grip, weinig grip!"

Rode vlag: Max Verstappen in de muur

Max Verstappen beschadigt zijn auto als hij de muur raakt in bocht 14. Verstappen blokkeert zijn wielen aan de linkerkant tijdens het aanremmen; de auto schuift in de muur. Verstappen beschadigt zijn voorvleugel en ook de rechter voorwielophanging lijkt gehavend.

Het team van Red Bull zal snel moeten gaan klussen om de auto voor de kwalificatie weer aan het rijden te krijgen. Verstapppen kan deze training niet meer rijden, want hij kan niet op eigen kracht terug naar de pitstraat. Omdat de sessie wordt stil gelegd heeft hij geluk bij een ongeluk: hij hoeft niet te wandelen want de doktersauto pikt de onfortuinlijke Nederlander op voor een gratis ritje terug naar de pitstraat.

Sleepdienst

De auto van Verstappen moet worden weggessleept en de sessie is stil gelegd terwijl de klok doortikt: Nog 27 minuten te gaan.

Verstappen baalt zichtbaar

Dat hij flink baalt van zichzelf blijkt uit Verstappens lichaamstaal: bij terugkomst bij zijn team houdt hij zijn helm op en gooit hij zijn handschoenen in de hoek. Het duurt echter niet lang, want daarna bindt de Nederlander zijn mondmasker voor waarna hij uitleg geeft bij zijn engineer en dr. Helmut Marko, die wellicht een kleine déjà vu beleeft aan een bepaalde derde vrije training op een bepaald stratencircuit ergens langs de Côte d'Azur in 2018. Dit keer lijkt de schade minder groot.

Groene vlag

Met nog ruim 24 minuten te gaan gaan de lichten weer op groen. De teams hebben veel kostbare tijd verloren op de baan, terwijl op een dergelijk stratencircuit zelfvertrouwen en maximale ervaring opbouwen op het circuit van essentieel belang zijn om op snelheid te komen.

Escaperoute

Latifi en Sainz schieten even rechtdoor, na het nodige zoekwerk naar de achteruit versnelling kunnen zij, dankzij een escaperoute in de vorm van een klein uitloopstrookje, hun weg weer vervolgen. Haas-coureur Nkita Mazepin kust de muur en laat zijn Haas controleren op schade door zijn Haas-team, op het oog valt het allemaal erg mee.

Mercedes mist snelheid: achterhoede

Mercedes lijkt naarstig opzoek naar al het mogelijke om de W12 op snelheid te krijgen, maar met nog acht minuten te gaan lijkt dat nog niet gelukt: Hamilton op P17, Bottas P18.

George Russell valt stil

Williams-coureur George Russell mist alles wat hij nodig heeft, blijkt uit zijn teamradio-bericht: "Geen power, geen versnellingen!" De Williams valt stil en zorgt voor een kortstondige virtuele safetycar. Het gaat niet lekker met Williams: gisteren viel teamgenoot Nicholas Latifi al stil tijdens de vrije trainingen in de Grote Prijs van Bakoe.

Hamilton derde

Lewis Hamilton krijgt een slipstream en stoom zo naar de derde snelste tijd, met nog slechts twee minuten te gaan in de sessie.

Niemand verbeter dan nog zijn snelste rondetijd waarmee de rommelige knotsgekke vrije training tot haar einde komt.