Wat kan Max Verstappen vanaf de derde startplek tijdens GP van Portugal?

Racedag: op het programma vandaag het derde treffen tussen kanshebbers op de wereldtitel Lewis Hamilton en Max Verstappen. De Grand Prix van Portugal op het glooiende circuit nabij Portimão in de Algarve vormt het strijdtoneel waar de kemphanen van Red Bull Racing en Mercedes het vandaag zullen uitvechten. Waar zijn Max Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez toe in staat?

Max Verstappen greep zaterdag jammerlijk naast een plek op de eerste startrij. Verstappen's snelste tijd werd afgenomen vanwege het overschrijden van de baanlimieten. Volgens Red Bull-baas Christian Horner en adviseur Dr. Helmut Marko was het een stevige zucht wind die Verstappen 'slechts millimeters' te ver buiten de bocht bliezen. Ook 'verkeer' hinderde de Nederlander in het laatste deel van de kwalificatie, waardoor Verstappen niet kon laten zien waartoe hij daadwerkelijk in staat was. Verstappen was woedend en teleurgesteld net na afloop van de kwalificatie. Hij zal vandaag met hernieuwde moed aan de start verschijnen.

De Limburger van Red Bull ziet vanmiddag twee Mercedessen voor zich op de startgrid in Portimão. De Finse Valtteri Bottas begint de derde Formule 1-race van het seizoen vanaf poleposition nadat hij in de kwalificatie Lewis Hamilton te snel af was. Is Mercedes dan inderdaad het te kloppen team?

Veel zal afhangen van de strategieën, het valt voor Verstappen en Perez te hopen dat zij na de start de Mercedessen kunnen aanvallen. De beste waarzegger zou er waarschijnlijk nog geen goede voorspelling op kunnen maken: het kan vriezen en het kan dooien. Waar eerder deze week Red Bull Racing-adviseur Dr. Helmut Marko nog uitsprak dat zijn team wel eens hoge ogen kon gooien dit weekend, bleek dat in de praktijk best tegen te vallen. Na de derde training op vrijdag, waarin Verstappen veruit de snelste was, klonken er jubelende geluiden uit de gelederen van Red Bull Racing. Gisteren na de kwalificatie klonk er vooral frustratie en teleurstelling in het Red Bull-kamp, maar het team zal de teleurstelling vandaag proberen om te zetten in klinkende resultaten.

In de vorige race op het circuit van Imola startte Verstappen eveneens vanaf de derde plaats en wist hij met een geweldige start de koppositie in te nemen na de eerste bocht. Dat spektakelstuk zou de Nederlander in Portugal opnieuw kunnen proberen. Verstappen was na de kwalificatie niet erg optimistisch. Hij klaagde over het gebrek aan grip op de nieuwe asfaltlaag van het circuit. "Ik heb eerlijk gezegd nog niet één rondje genoten", treurde de 23-jarige coureur van Red Bull.

Hamilton won de openingsrace in Bahrein, Verstappen was de beste in de Grote Prijs van Emilia-Romagna. In de strijd om de wereldtitel heeft de Brit 1 punt voorsprong op zijn Nederlandse uitdager.

De race op Autódromo Internacional do Algarve begint vanmidag om 16.00 uur. Op GPToday.net kunt u alle verrichtingen volgen in een live-verslag van de race. Tot die tijd doet u er goed aan nog eens terug te lezen hoe het weekend zich tot nu toe opbouwde tijdens de eerste vrije training, de tweede vrije training, de derde vrije training en de kwalificatie.

Natuurlijk is het ook gewoon genieten wanneer u door ons foto-album bladert: soms zegt een beeld immers meer dan duizend woorden.