Max Verstappen baalt na mislopen pole: "Het is wat het is, we hadden gewoon geen grip"

Max Verstappen wist in de trainingen al sterke tijden neer te zetten en dat deed hij ook in de kwalificatie. Zoals verwacht was Mercedes de grootste concurrent van de Nederlander. Hij versloeg wel zijn teamgenoot, maar niet de Mercedessen en mag daardoor vanaf p 3 de Grand Prix van Portugal starten.

De 23-jarige Red Bull Racing-coureur was niet blij na de kwalificatie. De coureur mag morgen starten vanaf de tweede startrij op de medium banden. Hij hoopte op een beter resultaat, maar ondanks alles kan hij spreken van een goede dag in Portimão. “De hele kwalificatie was erg moeilijk met de grip. P1 was mogelijk, want de eerste ronde was goed, maar ik had een moment met de auto. Hierdoor kreeg ik een tracklimit. In de laatste twee bochten was het te moeilijk met de wind en de grip die we niet hadden. Ik had vertrouwen om nog een goede ronde te rijden, maar het is wat het is”, zo zegt Verstappen na de kwalificatie tegen F1.

Geen grip

De Limburger had vooral moeite met de grip van de auto. Hij kon de bolide niet helemaal onder controle krijgen. Dit had mogelijk te maken met het gladde asfalt. Niet alleen Max had hier last van, maar hierdoor is op de limiet rijden erg moeilijk. Max Verstappen heeft vandaag alles gegeven wat hij in zich had. De coureur denkt over de race: “Het is geen ideale situatie, maar we kijken wat we kunnen doen morgen tijdens de race. Tot nu toe was het niet leuk om hier te rijden."

Morgen starten Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor Verstappen. Achter de Nederlander staat Sergio Perez.