Uitslag vrije training 1 Portugal: Bottas voor Verstappen en Perez

Valtteri Bottas heeft laten zien dat men nog altijd rekening met hem moet houden. De Fin wist de snelste tijd te rijden in de eerste vrije training voor de GP van Portugal. Vlak achter hem staan Max Verstappen en Sergio Perez. Lewis Hamilton eindigde als vijfde.

Hoewel Hamilton in zijn laatste ronde een paarse tijd in sector 1 reed, liet hij door een foutje in de tweede sector die ronde lopen, waardoor er geen tijd meer was voor een nieuwe snelle ronde omdat de training voorbij was.

Track Limits

Zoals ieder weekend waren er ook in Portugal op het prachtige circuit van Portimao de nodige track limits. Onder andere Norris en Sainz kregen hiermee te maken, maar de coureur die het meest zijn tijd af was gepakt; Nikita Mazepin.

Top 10

De coureurs die in de top 10 eindigden waren de gebruikelijke namen, al was ook de zevende plaats van George Russell in de Williams bemoedigend te noemen voor het geplaagde Britse team.