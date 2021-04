Uitslag tweede vrije training Portugal: Max Verstappen tweede tussen Mercedes-coureurs

Max Verstappen heeft de tweede snelste rondetijd genoteerd in de tweede vrije training in de Grand Prix van Portugal. De Nederlander gaf een tiende toe op Lewis Hamilton, maar blijft Valterri Bottas nipt voor op het circuit nabij Portimao.

De top-tien ziet er daarna als volgt uit: Sainz, Alonso, Ocon, Leclerc, Ricciardo, Stroll en Perez.

Max Verstappen komt in zijn eerste ronde van de sessie al weer naar binnen, klagend over het Brake-By-Wire-remsysteem op zijn RB16b. Het euvel blijkt te maken te hebben met een sensor: na een bezoekje aan de garage kan hij alsnog een snellere tijd noteren: direct de voorlopig snelste tijd: 1:20.233.

Valterri Bottas en Lewis Hamilton komen op dat moment de baan op met het zachtere soort rubber; het soort dat meer grip zou moeten bieden op het alsfalt door de Algarven. De Portugese zon is een weddenschap aangegaan met een mild maar venijnig briesje met als inzet wie het meeste invloed op de bulderende bolides zal kunnen hebben. Hier en daar lijkt de winderigheid de heren coureurs wat parten te spelen. Althans; men corrigeert zo nu en dan om de juiste koers te kunnen houden.

Tien minuten later dan gepland gaat de tweede vrije training van de Portugese Grand Prix van start. Was het tijdens de vorige Grand Prix in Imola nog een overenthousiaste Italiaanse grondwerker die dure kabels raakte tijdens graafwerkzaamheden (waardoor een Formule 1-sessie het een tijdje zonder tijdwaarneming moest doen) in Portugal is het vanmiddag niet gelijk duidelijk waarom de tweede vrije training tien minuten later aanvangt dan gepland.

Schumacher: “Er gebeurde iets geks!”

Als de zoon van Michael wordt gevraagd wát er dan precies is gebeurd, komt Mick niet met een eenduidig antwoord. De jonge Haas-coureur krijgt het advies om rustig terug naar de pitstraat te komen. Schumacher is tot op dat moment ruim 1,1 seconde sneller dan zijn teamgenoot uit Rusland: Nikita Mazepin heeft moeite met het vinden van de baanlimieten van bocht 1. Zijn snelste tijd wordt daarom regelmatig afgenomen, zes keer achter elkaar, maar liefst. Hij bevindt zich in goed gezelschap: zelfs Lewis Hamilton en Max Verstappen schieten wel eens te ver buiten de baan op die plek. Het zal de snelste Rus vast niet nóg eens overkomen dit weekend, aangezien de limieten inmiddels wel verkend zullen zijn in bocht 1.

Waar Max Verstappen tijdes de eerste training nog wat klaagde over wat vibraties, blijft het tijdens de middagsessie rustig op de boordradio van de Nederlander. Verstappen rijdt op de mediums ogenschijnlijk tevreden zijn rondes. De Nederlander in de Red Bull kwam in zijn snelste ronde op het circuit van Portimão tot 1.19,980. Wereldkampioen Lewis Hamilton was in zijn Mercedes 0,143 seconde sneller.

De GP van Portugal is de derde race van het seizoen. De Britse Hamilton won de openingsrace in Bahrein, Verstappen was de beste in de GP van Emilia-Romagna op Imola. Vorig jaar werd de Limburger derde in Portugal, achter Hamilton en Bottas.