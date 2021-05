Lando Norris ontkent hinderen Max Verstappen na opdracht van McLaren: "Geef Verstappen geen cadeautjes"

Lando Norris is zich van geen kwaad bewust: volgens de McLaren Mercedes-coureur heeft hij Max Verstappen niet opzettelijk in de weg gereden tijdens het laatste deel van de kwalificatie.

Dr. Helmut Marko maakte op ServusTV een cynische opmerking waarmee Marko Suggereert dat Lando Norris Verstappen wel eens opzettelijk in de weg gezeten zou kunnen hebben tijdens Q3.

"Tijdens de tweede run zeggen ze tegen Norris dat hij Max geen plezier mag doen. Erg sportief van de Mercedes-ploeg dus", snauwt een cynische Marko.

Ook Aston Martin-coureur Sebastian Vettel krijgt een veeg uit de pan van Hemut Marko: "Vettel was natuurlijk druk doende om zijn wagen op de baan te houden, dus het ging over het geheel wat ongelukkig", briest de adviseur van Red Bull Racing over zijn oud-coureur waarmee het Red Bull-team vier keer de wereldtitel Formule 1 wist te winnen.

Verstappen had haast tijdens het laatste deel van de kwalificatie: hij moest nog een snelle tijd op de klokken zetten nadat eerder zijn rondetijd was verwijderd vanwege het overschrijden van de baanlimieten bij het uitkomen van de haarspeldbocht. Volgens het Red Bull-kamp was dat een verkeerde beslissing en werd Verstappen door een windvlaag slechts een paar milimeter te ver naar buiten geblazen bij het uitkomen van de bocht.

Lando Norris kreeg via de boordradio te horen dat hij dit keer geen cadeautjes aan Verstappen hoefde te geven. Het leek een verwijzing naar opmerkingen van Norris zelf eerder deze week toen hij zei dat hij Verstappen opzettelijk niet zou hebben aangevallen tijdens de race op Imola.

Verstappen werd door 'verkeer' gehinderd in het neerzetten van de snelste tijd, waardoor een mogelijke poleposition aan hem voorbij leek te gaan.

Lando Norris weet nergens van en ontkent het opzettelijk hinderen van de Nederlandse coureur. "Ik heb geen idee wat ik verkeerd gedaan zou hebben, want ik reed sowieso nog een behoorlijk stuk vóór Verstappen helemaal rechts op de baan en wilde hem langszij laten komen. Ik reed helemaal aan de andere kant van de baan in de tweede versnelling", zo verklaart Norris aan de verzamelde pers na afloop van de kwalificatie.

Red Bull Racing kijkt ook naar eigen aandeel en de teamleiding geeft aan dat de prestaties die het team aan de dag legt in Portimão nu leiden tot zorg.