Werk aan de winkel voor Max Verstappen: "We staan achter Mercedes"

In gesprek met Olav Mol van ZiggoSport vertelt Max Verstappen dat hij denkt dat Red Bull Racing tekort komt ten opzichte van de titelrivalen van Mercedes. "We moeten gewoon zoveel mogelijk punten scoren en dan zien we het allemaal wel."

Op het programma dit weekend staat het derde treffen van het seizoen tijdens de Grand Prix Formule 1 van Portugal. De vrijdagtrainingen liepen voor Verstappen niet vlekkeloos: tijdens de eerste training trilden zijn tanden er spreekwoordelijk bijna uit doordat Pirelli een set banden niet goed had uitgelijnd, tijdens de tweede training was er een probleempje met het remsysteem van de RB16B. Verstappen werd in beide trainingen op de vrijdag tweede achter Mercedes.

Verstappen: “Het was gewoon niet normaal, zoveel vibratie als ik had. Ik denk dat ik niet zo snel klaag dat ik iets niet kon uitrijden, maar dit was gewoon echt totaal niet te doen. Ik kon bij 250 kilometer per uur echt niet eens iets zien," vertelt Verstappen over zijn veelbewogen eerste training.

Verstappen vertelt dat Mercedes met een sterkere auto uit de startblokken lijkt te zijn gekomen in het Portugese Portimâo. Toch is vergelijken nog lastig, aangezien een aantal omstandigheden zoals stevige wind en weinig grip op het circuit. “Als het circuit er zo bij ligt is het moeilijk om echt fatsoenlijk balans in die auto te krijgen, om te zien hoe je banden reageren. Op dit moment reageren ze ook echt anders dan op andere circuits, omdat het hier echt abnormaal is met de grip-omstandigheden.”

Verstappen: “We moeten nog wel verbeteren hoor, maar Mercedes zag er gewoon wat makkelijker uit. Lewis had ook geen top rondje, wij ook niet, maar we staan er achter. Je ziet wel duidelijk: vorig jaar waren zij hier ook enorm sterk, en dat ziet er nu ook weer zo uit. Dus op een of andere manier ligt dit circuit ons niet top qua het grip-niveau dat we hier hebben, het is op een of andere manier allemaal net wat gevoeliger en we moeten nog wel wat verbeteren.”

Max Verstappen is niet de enige coureur die klaagt over het gebrek aan grip op het asfalt van het circuit, daarbij komt ook nog eens een stevige bries en de samenstelling van het rubber waarmee de coureurs een uitdaging hebben op de Portugese baan.

“We zien het allemaal wel. We moeten gewoon elk weekend goed scoren en er zijn nog veel races te gaan”, besluit de snelle Limburger.