Kwalificatie GP van Portugal: Bottas verslaat Hamilton, Verstappen derde door track limits

De eerste startplek voor de Grote Prijs van Portugal is ten deel gevallen aan Mercedes-coureur Valterri Bottas. Hij was zijn teamgenoot Lewis Hamilton te snel af. Max Verstappen greep mis en start op de tweede startrij voor zijn teamgenoot Sergio Perez.



Q1: Perez spint, Ricciardo is afvaller

Tijdens het eerste deel van de kwalificatie is het zaak dat alle coureurs op tijd hun snelle ronde laten noteren op de tijdwaarneming. De langzaamsten vallen af en mogen niet door naar Q2. Normaal gesproken appeltje-eitje voor de toppers, maar Lewis Hamilton in de Mercedes wil het nog even spannend houden: vanwege een gele vlag en daarna vanwege het verwijderen van de rondetijd na het overschrijden van track limits, heeft hij lange tijd nog geen snelle ronde gezet. Uiteindelijk lukt het hem en lijken er verder weinig hele opvallende zaken in de pikorde te zijn tot zover. De tijden zullen na Q1 weer op nul worden gezet, dus een snelle tijd noteren lijkt in dit kwalificatiedeel vooral een kwestie van even doen.

Vierkante wielen voor Perez na schuiver van jewelste

Een set banden kan worden afgeschreven nadat Sergio Perez met zijn Red Bull over de limiet gaat: hij spint behoorlijk uit de derde bocht van het Portugese circuit, en komt via de grindbak weer het circuit op om zijn weg naar de pits te vinden. Een korte gele vlag volgt. Het zwarte goud onder de auto van Perez is afgeschreven en de set banden wordt dan ook snel vervangen door een setje vers, zacht, rubber.

Verstappen klaagt over gebrek aan snelheid

Met vier minuten voor het einde van het eerste kwalificatiedeel zegt Max Verstappen via de boordradio dat hij geen snelheid op het rechte stuk heeft. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk.

Bij het vallen van de geblokte vlag in Q1 is Daniel Ricciardo de meest opzienbarende uitvaller: hij komt niet verder dan de zestiende tijd in de McLaren terwijl Lando Norris in de andere McLaren de voorlopig tweede tijd noteert. Als Ricciardo's team hem dit vertelt via de boordradio, wordt het antwoord van de teleurgestelde Australiër dan ook weg gebliept.

Afvallers in deel één van de kwalificatie: Ricciardo, Stroll, Latifi, Schumacher en Mazepin.

Tijdens het tweede deel van de kwalificatie vallen Giovinazzi, Alonso, Russell, Tsunoda en Raikkonen af. Max Verstappen komt in dit deel van de kwalificatie niet verder dan de vijfde tijd, terwijl Lewis Hamilton de snelste tijd aanscherpt naar de 1:17.968.

Top-tien

De top-tien wordt bepaald tijdens het laatste deel van de kwalificatie, alle coureurs komen dan ook op de zachte band de baan op gereden. Opvallend: Sebastian Vettel lijkt de kritiek van ondermeer Ralf Schumacher ter harte te hebben genomen: hij weet voor het eerst dit jaar met zijn Astson Martin mee te komen in de top-tien. Bij een temperatuur van 18 graden Celsius en een baantemperatuur van 35 graden komt het er voor de mannen op aan: wie gaat er aan de haal met de poleposition.

Bij eerste doorkomst blijkt Max Verstappen te wijd te zijn gegaan bij het uitkomen van bocht 3, waardoor zijn rondetijd werd verwijderd. "Ik ga er vanuit dat we dus hetzelfde doen", laat verstappen via de boordradio weten. Wat daar precies mee bedoeld wordt is onduidelijk, wellicht heeft het iets van doen met de strategie tenopzichte van zijn teamgenoot Perez. Verstappen komt binnen en heeft nog geen tijd genoteerd, het komt er dus echt op aan straks in zijn laatste run.

Pech voor Verstappen

Daar gaat het mis; er wappert een gele vlag tijdens Verstappens ultieme ronde. Lando Norris wordt gevraagd Verstappen geen cadeautjes te doen. Lewis Hamilton moet Bottas voor zich dulden. De Mercedessen kwalificeerden op de gele medium-band wat hen voordeel kan gegeven qua strategie tijdens de race.

Opvallend feit: Lewis Hamilton reed tijdens deze kwalificatie de aller snelste ronde met een 1:17.978, maar helaas voor hem deed hij dat in het tweede deel van de kwalificatie. Vanwege de opgestoken wind kon hij dat niet herhalen in het laatste deel van de kwalificatie.

Na afloop van de kwalificatie schuift Max Verstappen zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. Het is de vraag of zijn teleurstelling 'm vooral zit in het missen van een snelle ronde doordat zijn tijd vanwege track limits werd afgenomen, of dat bij hem het besef lijkt in te dalen dat Mercedes het gat met Red Bull Racing lijkt te hebben gedicht.