Max Verstappen domineert en stelt orde op zaken tijdens laatste vrije training GP Portugal

De derde vrije training van de Grand Prix van Portugal is door Max Verstappen als snelste afgerond. Het vinden van grip, daar draait het vooral om tijdens deze sessie als opmaat voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Portugal.

Max Verstappen in de Red Bull Racing-bolide is de snelste van het stel: 1:18.489. Hamilton komt 0,236 tekort. Bottas en Perez volgen. De top-tien wordt compleet gemaakt door: Ocon, Leclerc, Sainz, Norris, Gasly en Raikkonen.

Waar gisteren nog de zon volop scheen boven het Portugese circuit, is het vandaag overwegend bewolkt aan het begin van de training: 17,2 graden Celsius. De wind is evenals vrijdag van invloed op de verrichtingen van de coureurs.

Vrijdag hadden de coureurs het al lastig om de banden op de juiste temperatuur te krijgen en te houden om er de meeste grip uit te halen. Lewis Hamilton klaagde gisteren ook dat de banden van Pirelli naar zijn smaak te hard zijn gekozen voor dit weekend. Daardoor is het extra lastig de auto’s op het grijze gedeelte te houden. Kimi Raikkonen, toch ook niet de minste van het veld, heeft het ook niet eenvoudig op het glooiende circuit door de Algarve. In zijn eerste run gaat hij wat te wijd en komt even buiten de baan, later zien we hem een spin maken.

Worstelen, glibberen en glijden

Kan Nikita Mazepin de 1,1 seconde vinden die hij gisteren nog tekort kwam op teamgenoot Mick Schumacher die dus met hetzelfde materiaal in de rondte gaat? Letterlijk in de rondte gaat Schumacher ook even: de jonge Duitser spint aan het begin van de training even van de baan bij bocht 14: koude banden. Met nog een kwartier te gaan in de training komt Mazepin voorlopig 2,1 seconden tekort op zijn teamgenoot.

Snelle tijden hangen in de lucht

Nadat de sessie vijftien minuten oud is verschijnen ook de topteams op het asfalt, net als Hamilton, Bottas en Perez heeft ook Max Verstappen de zachte banden onder de auto: snelle tijden hangen in de lucht. Maar vanwege een virtual safetycar moeten zij allemaal hun snelle ronde afbreken. Wat is het geval: een omgewaaid reclamebord moet worden opgeruimd. Jammer, want ook op de tijdwaarneming bij Max Verstappen waren paarse tijden te zien. De coureurs krijgen echter het komende half uur nog voldoende gelegenheid om te komen tot een snelle ronde.

Ijzeren vuist

De baanlimieten worden door de wedstrijdleiding streng gecontroleerd: van veel coureurs worden tijden afgenomen als ze te wijd gaan in bijvoorbeeld de eerste bocht.

Met nog zo'n twintig minuten te gaan is het te verwachten dat er gekomen gaat worden tot snellere tijden waarbij de kwalificatieruns worden gesimuleerd. Lando Norris zorgt voor een kortstondige gele vlag door te spinnen in bocht 14.

Plaagstootjes

Lewis Hamilton plaagt Max Verstappen door erg langzaam zijn uitronde te doen, Verstappen klaagt erover bij zijn team via de boordradio. Speldenprikjes van titelkandidaten onderling. Verstappen klaagt over weinig grip aan de vooras van zijn auto. Ondanks de snelste tijd klaagt Verstappen dat hij het met name in de derde sector nog laat liggen: er is dus nog ruimte voor verbetering met nog zo'n vijf minuten te gaan in de training.

Nikita Mazepin spint met nog 2 minuten te gaan, waardoor coureurs worden gehinderd in het zetten van een snelle tijd. Hebben de heren van Mercedes het achterste van de tong kunnen laten zien? We zullen het weten na de kwalificatie, die vanaf 16:00 uur live te volgen is straks op deze site.