Max Verstappen na vrijdagtrainingen GP van Portugal: "Het was lastig"

Max Verstappen werd twee keer tweede tijdens de vrijdagtrainingen in de GP van Portugal. Op het Autódromo Internacional do Algarve was Lewis Hamilton in zijn Mercedes het snelst, het viel dan ook niet mee voor Verstappen.

“Het was lastig door het gladde asfalt”, laat Verstappen na de tweede vrije training op Portimão via zijn website Verstappen.com weten.

“Ik weet dat het voor iedereen hetzelfde is, maar het was super glad en niet erg fijn om op te rijden. De auto voelde goed aan, maar we hebben nog wat werk te doen voor morgen dat is zeker, maar in het algemeen voelt het goed aan.”

Max vervolgt: “De omstandigheden waren vergelijkbaar met vorig jaar, maar de banden zijn veranderd en we hebben een beetje grip verloren doordat de auto’s aangepast zijn sinds vorig jaar. Het is erg lastig op het circuit en dat is jammer want deze baan is geweldig, het gaat allemaal om bandentemperatuur en dat zou niet zo moeten zijn.”

Vooruitblikkend op de rest van het weekend, zegt hij: “Voor de race is het nog te vroeg om daar wat over te kunnen zeggen. We kunnen nog wat sneller, de lange stint was niet slecht, maar de balans in de snelle ronde was niet optimaal. We zullen zien wat we morgen nog kunnen doen.”

In de ochtendtraining heeft Verstappen hier en daar last van wat vibraties. Tijdens de tweede training klaagt Max over de boordradio dat hij een probleem heeft met zijn brake by wire-systeem en keert terug naar de pits. Na een kwartiertje sleutelen komt de snelle Limburger weer naar buiten en noteert de voorlopig snelste tijd, maar uiteindelijk duikt Hamilton daar onderdoor, de eerste coureur die onder de 1:20 weet te duiken.