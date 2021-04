"Mercedes is de snelste auto in Portugal"

De derde confrontatie tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton kon wel weer eens een heroïsche strijd opleveren, dit weekend in Portugal. Martin Brundle zit alvast op het spreekwoordelijke puntje van zijn stoel.

“Hamilton klaagde veel over de grip en laat via de boordradio weten dat er nog veel te doen is aan de afstelling van de auto”, zo vertelt Brundle op SkySports F1. “Red Bull zit zó dicht op Mercedessen en dat is geweldig nieuws voor de fans.”

Red Bull zou wel eens hun voordeel verloren kunnen hebben, analyseert Karun Chandhok op dezelfde TV-zender. Volgens hem is er na de vrijdag een duidelijk beeld: Mercedes is sneller, ondanks de nipte verschillen. Vorig jaar wisten de Mercedessen al te winnen op het circuit door de Algarve, Chandhok ziet tekenen dat dat dit jaar wel weer eens zo zou kunnen gaan uitpakken.

“Het lijkt erop dat dit meer een circuit is dat de Mercedes-bolides goed ligt, maar Red Bull heeft geïnvesteerd in updates. Ik verwacht niet dat Red Bull de overhand gaat hebben zoals ze dat hadden in Bahrain. Veel gaat afhangen aan de kilometers die er gemaakt kunnen worden in Portugal en de afstelling die ze daarvan als gevolg kunnen bereiken.”