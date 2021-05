Helmut Marko niet onder de indruk van plaagstootjes van Lewis Hamilton

Helmut Marko vindt dat Lewis Hamilton maar eens moet ophouden met speldenprikjes uit te delen aan Max Verstappen. “Stop met die gedachtenspelletjes”

Op Imola zei de huidige wereldkampioen dat hij de gevechten met Sebastian Vettel om de titel van weleer hoger inschaalt dan de gevechten die hij dit jaar met Max Verstappen uitvecht op de baan.

“Racen met Max, hij heeft gewoon niet de achtergrond die Sebastian wel heeft”, meldde Hamilton.

“Max heeft de kans om toekomstig wereldkampioen te worden. Of dat nu of later is hangt af van hoe ik en mijn team het doen.”

Volgens Helmut Marko is het een geflopte poging van Hamilton om aan mindgames te doen.

Marko: “Hij neemt dit niet serieus en het laat vooral zien wie Lewis vooral wel serieus neemt. Max weet dat en dat maakt hem alleen maar sterker en het geeft hem meer zelfvertrouwen.”

Verstappen staat een punt achter op Hamilton in het huidige wereldkampioenschap, wat Helmut Marko betreft verandert dat snel.

Volgens Marko ligt het circuit in de Algarve de Red Bull goed en zou er dus dit weekend al een andere naam bovenaan het WK-klassement moeten prijken.

Marko: "Ik schat de kans 60% dat we dit weekend een plekje omhoog opschuiven in het WK."