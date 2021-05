Frustratie in het Red Bull Racing-kamp na tegenvallende kwalificatie: 'Onterecht dat rondetijd Verstappen werd afgenomen '

Terwijl van tevoren Dr. Helmut Marko nog dacht dat Red Bull Racing hoge ogen zou gooien op het circuit van Portimão, vallen de prestaties zaterdag tegen tijdens de kwalificatie. De teleurstelling is dan ook niet gering in het Red Bull-kamp.

Helmut Marko is het er niet mee eens dat de snelste tijd van Max Verstappen die hij zette in Q3 hem werd afgenomen vanwege het overschrijden van de track limits. Daardoor liep Verstappen de poleposition mis in Portugal.

Helmut Marko vertelt bij ServusTV: "Natuurlijk is het frustrerend als je de snelste tijd neerzet. Hij kreeg een windvlaag van achteren in bocht vier, die hem naar buiten duwde. Hij heeft daardoor tijd verloren, niet gewonnen."

Als dit, dan dat: Verstappen heeft er geen boodschap aan en wil er eigenlijk niet over denken. As is verbrande turf, zo redeneert Verstappenna de kwalificatie.

Max Verstappen: "Als je naar de rondetijd kijkt dan hadden we snelste kunnen zijn, maar ik wil gewoon niet zo denken. Als, zou, had gekund.. Ik haat al deze dingen."

Teambaas Christian Horner analyseert ook en ziet toch wat positieve zaken: "Het waren lastige omstandigheden, vooral met die wind, maar beide coureurs wisten op de medium-band door te komen in Q3 en dat geeft ons wat betere opties qua strategie voor de race van morgen."

Dat Max' ronde in Q3 had kunnen zorgen voor een klinkende poleposition is zuur, volgens Horner werd de auto van Verstappen slechts milimeters te ver naar buiten geblazen door een stevige windvlaag.

"Daarna werd Max' ronde vernaggeld door verkeer, dus het was behoorlijk frustrerend om genoegen te nemen met de derde startplek." Over Perez's prestaties is hij goed te spreken, afgezien van de spin van de Mexicaan in het eerdere deel van de kwalificatie.

Zorgen

Helmut Marko maakt zich zorgen over de tegenvallende snelheid op het circuit in Portugal: "Ik maak mij zorgen om onze prestaties op de medium-band. We waren niet snel genoeg. We hopen dat dit gaat veranderen tijdens het opwarmen en met een volle brandstoftank. Ik vind het tragisch om op de derde startplek te staan, dit hadden we niet verwacht", besluit Marko.

Morgen

Teambaas Horner hoopt dat er morgen veel goed gemaakt wordt tijdens de race. "Hopelijk kunnen beide auto's goed van start en hebben ze een schone start van de race om het de Mercedessen het moeilijk te kunnen maken."