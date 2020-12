F1 kwalificatie GP Abu Dhabi: Verstappen pakt eerste pole position in 2020!

Om 17:00 lokale tijd werden de lampen boven de pitstraat van het Yas Marina Circuit groen, en kon de laatste kwalificatie-sessie van 202 van start gaan.

Q1

Alexander Albon is de eerste van de frontrunners die het tempo aanvoert. Echter, beide Mercedes-wagens gaan daar onderdoor. Ook Sergio Perez is snel en zet een goede tijd neer. De rondetijd van Lewis Hamilton, echter, is verwijderd omdat hij in de voorlaatste bocht over de limieten van de baan is gegaan. De Brit zet daarna zijn W11 op de zevende plek. Verstappen sluit aan op de tweede plek, met drie tienden naar Bottas.

Uiteindelijk duikt Hamilton naar de snelste plek, met Bottas en Leclerc daar achter. Verstappen staat op plek 4.

Afvallers: Raikkonen, Magnussen, Russell, Fitipaldi en Latifi.

Q2

Waarmee de coureurs in Q2 hun snelste tijd neerzetten - als ze ook daadwerkelijk in de top 10 staan - dat wordt de band waarmee ze moeten starten en opent dus verschillende mogelijkheden qua strategieën voor de race.

Beide Mercedessen starten hun eerste vliegende ronden op de gele medium-band. Carlos Sainz rijdt ook op de medium band, terwijl beide AlphaTauri's op de zachte band rijden. Verstappen zet met de medium band zijn RB16 op de voorlopig vijfde tijd, met beide McLarens en beide Mercedessen sneller dan hem. Albon raakt zijn tijd kwijt door het overschrijden van track limits, en zal dus nog een rondetijd moeten neer zetten tijdens de tweede run - hij weet zijn RB16 op de vierde plek te zetten en is dus safe. Echter, hij doet dit wel met een rode band en start daar dus morgen op.

Afvallers: Ocon, Ricciardo, Vettel, Giovinazzi en Perez.

Q3

Voor een laatste keer in 2020 probeert de top 10 te gaan voor een zo snel mogelijke rondetijd. McLaren voert als eerste het tempo aan, waarna Lewis Hamilton daar onderdoor gaat. Valtteri Bottas pakt daarna de eerste tijd af, waarna Verstappen op P2 aansluit. Albon pakt daarna P4 - de top 4 met Mercedes en Red Bull is gedekt door minder dan één tiende.

Even leek het alsof het de Mercedes was die pole position zou pakken, maar het is Max Verstappen die als snelste gaat! De Nederlander weet voor de eerste keer dit seizoen beide Mercedessen achter zich te houden.

Top 10: Verstappen, Bottas, Hamilton, Norris, Albon, Sainz, Kvyat, Stroll, Leclerc en Gasly.