Gasly verwacht intrigerende kwalificatie: "Het wordt spannend, dat is zeker"

Tijdens de eerste twee vrije trainingen kwamen de twintig Formule 1-coureurs er achter dat er totaal geen grip is op het asfalt van Istanbul Park. Waar er werd verwacht dat de huidige Formule 1-auto's véél sneller zouden gaan dan de 2011-auto's, is daar nog niks van te merken. Veel coureurs zijn van mening dat dit soort onvoorspelbare condities voor voordelen kunnen zorgen, zo ook Pièrre Gasly.

"Ik moet eerlijk zeggen dat de baancondities in de ochtend echt wel afschuwelijk waren", zo vertelt Gasly. "Ik heb er van genoten, het was leuk, maar het leek af en toe meer op Rallycross dan Formule 1. Op zich was dit een leuke manier om zo een nieuwe baan te ontdekken", zo vertelt Gasly verder. "Wanneer we in de middag weer gingen rijden werd de grip een stuk beter - ook omdat we op zachtere compounds gingen rijden. Wel is het alsnog een stuk gladder dan we voorspeld hadden. We moeten dus even goed kijken wat we gaan doen met de set-up van de auto, want dit is niet waar we op gerekend hadden."

Gasly - die afgelopen race een indrukwekkende vierde plek wist te behalen - verwacht een onverwacht resultaat van de kwalificatie van de Grand Prix van Turkije. "Ik kan je vertellen dat het spannend wordt, daar is echt geen twijfel over", zo voorspelt Gasly. "Wij moeten gewoon ervoor zorgen dat we ons ding goed doen. De banden spelen tijdens dit soort omstandigheden zo'n enorme rol; wanneer je de banden binnen de juiste temperatuur-marges weet te behouden kan je zo veel meer performance eruit halen", zo legt Gasly uit. "We moeten nog een hoop zaken uitzoeken, maar ik hoop dat we een goede stap kunnen maken."