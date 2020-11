F1 kwalificatie GP Turkije: Stroll pakt eerste pole in knotsgekke kwalificatie

Om 15:00 lokale tijd werden de lampen van de pitstraat op Istanbul Park groen; de kwalificatie van de Grand Prix van Turkije kon van start gaan. Ook al was de regen inmiddels gestopt, de baan was nog steeds niet droog genoeg voor slick-banden. De meeste coureurs reden daarom dan ook op intermediate-banden, slechts enkele coureurs op de full wet-banden.

Q1

Lewis Hamilton was een van de weinige coureurs die in eerste instantie op de blauwe full wet-banden naar buiten ging. Verstappen probeerde zijn eerste rondjes op de intermediate-banden. Echter, tijdens de opwarmronden klaagt Verstappen dat hij geen grip heeft, en spint dan ook zijn auto. In de eerste fase van Q1 zijn het Esteban Ocon en Valtteri Bottas die het veld aanvoeren; beide heren zetten sterke tijden neer. Echter, met nog zes minuten te gaan besloot Race Control dat de condities dusdanig slecht waren dat een rode vlag noodzakelijk is.

Na een rode vlag-periode van ruim een half uur gaf de wedstrijdleiding aan dat 15:55 lokale tijd de coureurs weer de baan op mogen. Max staat op het moment van schrijven vijftiende, en heeft dus een krappe zeven minuten om zijn tijd te verbeteren om veilig door naar Q2 te gaan. Ook Charles Leclerc is op dit moment niet verzekerd van een plek in Q2.

Alle coureurs gingen na de herstart naar buiten op de full wet-banden. Echter, Romain Grosjean schiet in de eerste sector van de baan en staat vast in de gravel! Dit zorgt voor een nieuwe rode vlag, met nog maar iets meer dan drie minuten op de klok.

Uiteindelijk wist Max Verstappen een fenomenale ronde neer te zetten, 8 seconden sneller dan de snelste tijd daarvoor en goed voor P1. Albon en Raikkonen staan op P2 en P3 respectievelijk.

Uitvallers: Magnussen, Kvyat, Russell, Grosjean en Latifi.

Q2

Op het moment van uitrijden was er in sector 2 nog een gele vlag; de marshalls waren nog niet klaar met Romain Grosjean zijn auto weghalen. Alle coureurs rijden op de full wets, enkel de McLaren-coureurs proberen het op de intermediates. Verstappen, Perez en Stroll zijn in eerste instantie de coureurs die het tempo aanvoeren, allemaal rijdend op de full wets. Even later verschalken Stroll, Albon en Bottas de tijd van Verstappen, die even later weer de snelste plek pakt. Een ding is zeker, halverwege Q2 is de baan ontzettend snel aan het opdrogen; de tijden blijven sneller worden - zo staat Verstappen op een gegeven moment 3,5 seconden los op P1.

Max sluit Q2 af met de snelste tijd, gevolgd door Albon en Hamilton.

Uitvallers Q2: Norris, Vettel, Sainz, Leclerc en Gasly.

Q3

Aangezien de baan steeds droger werd, was het de vraag welke banden de snelste zouden zijn voor de condities. Beide Mercedessen gingen naar buiten op de full wet-banden, net als de andere coureurs. Alleen Esteban Ocon besluit op de intermediates naar buiten te gaan. Verstappen voert wederom weer het tempo aan. Echter, Sergio Perez duikt daar al snel overheen. Max zet daarna twee paarse sectoren neer, maar besluit alsnog naar binnen te gaan; de Nederlander gaat het ook op de intermediate-banden proberen.

Uiteindelijk is het Lance Stroll die de pole position weet te pakken! Max Verstappen zet zijn Red Bull op P2, met Sergio Perez op P3.

Albon, Ricciardi, Hamilton, Ocon, Raikkonen, Bottas en Giovinazzi maken de top-10 af.